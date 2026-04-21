VerbandsprÃ¤sident will Altersgrenze fÃ¼r Reservisten von 65 auf 70 Jahre erhÃ¶hen

Soldaten der Bundeswehr

Der neue PrÃ¤sident des Reservistenverbandes, Bastian Ernst, hat eine ErhÃ¶hung des Altersgrenze fÃ¼r Reservisten von 65 auf 70 Jahre gefordert. 'Wir sollten diese Ressourcen von Menschen mit Lebens- und Berufserfahrung nicht verschwenden.'

Der neue PrÃ¤sident des Reservistenverbands, Bastian Ernst, hat eine ErhÃ¶hung des Altersgrenze fÃ¼r Reservisten von 65 auf 70 Jahre gefordert. "Wir sollten diese Ressourcen von Menschen mit Lebens- und Berufserfahrung nicht verschwenden", begrÃ¼ndete er seinen VorstoÃŸ in den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland vom Dienstag. "Wenn wir auf Seite der Jungen ein Nachwuchsproblem beklagen, dann sollten wir an der anderen Seite der Alterspyramide ebenfalls nachbessern."



Ernst wies auch auf das ohnehin steigende Renteneintrittsalter hin und auf die Tatsache, dass viele Menschen auch im Alter lÃ¤nger fit blieben. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) will am Mittwoch eine Strategie der Reserve prÃ¤sentieren und noch im Sommer das ReservestÃ¤rkungsgesetz vorlegen. Bei dem von Pistorius angestrebten Aufwuchs der StreitkrÃ¤fte spielen Reservisten eine wichtige Rolle. Sie sind sowohl fÃ¼r den Heimatschutz als auch fÃ¼r die Landes- und BÃ¼ndnisverteidigung einsetzbar.



Alle frÃ¼heren Soldaten der Bundeswehr sind gemÃ¤ÃŸ Paragraf 1 des Reservistengesetzes Teil der Reserve - also ehemalige Grundwehrdienstleistende ebenso wie freiwillig Wehrdienstleistende, Ex-Zeitsoldaten und Berufssoldaten im Ruhestand. Aber auch Ungediente kÃ¶nnen sich als Reservistin oder Reservist ausbilden lassen.



Im Krisen- oder Kriegsfall mÃ¼sste die Bundeswehr 460.000 Soldaten bereitstellen, um die in der Nato vereinbarten Ziele erfÃ¼llen zu kÃ¶nnen. Dazu soll es bis 2035 rund 260.000 aktive Soldatinnen und Soldaten geben. Stand Ende MÃ¤rz waren es gut 186.000. Zudem sollen 200.000 einsatzbereite Reservistinnen und Reservisten bereitstehen -Â Stand Oktober waren es 55.000.Â