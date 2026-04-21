Google umgeht vorerst Milliardenstrafe der EU

Google (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EU-Kommission verzÃ¶gert die erste Strafe gegen Google unter dem Digital Markets Act (DMA). Das berichtet das "Handelsblatt" (Mittwochsausgabe) unter Berufung auf Kreise der EU-Kommission. UrsprÃ¼nglich hatte die Kommission demnach geplant, in den kommenden Tagen eine Strafe zu verhÃ¤ngen - nun schiebt sie die MaÃŸnahme auf.



Es wÃ¤re die erste Strafe unter dem DMA gegen Google gewesen - und mÃ¶glicherweise die hÃ¶chste Strafe, die die EU-Kommission bisher unter dem DMA verhÃ¤ngt hÃ¤tte. Die EU kann bei VerstÃ¶ÃŸen eine Strafe in HÃ¶he von bis zu zehn Prozent des globalen Jahresumsatzes anordnen. Im vergangenen Jahr erreichte Google einen Rekordumsatz in HÃ¶he von 400 Milliarden US-Dollar. Insidern zufolge hÃ¤tte die Strafe jedoch im einstelligen Milliardenbereich oder im dreistelligen Millionenbereich liegen sollen.



Die EU will mit dem DMA verhindern, dass Tech-Konzerne den Zugang zu den digitalen MÃ¤rkten kontrollieren. Konkret geht es um zwei Verfahren: Im ersten Fall geht es um die Frage, ob Google seine eigenen Dienste gegenÃ¼ber anderen Diensten bevorzugt. In einem zweiten Fall wirft die Kommission Google vor, App-Entwickler daran zu hindern, auf bessere Angebote auÃŸerhalb des Stores Google Play hinzuweisen.



Die EU-Kommission wollte sich auf Anfrage der Zeitung nicht zu dem laufenden Verfahren Ã¤uÃŸern. Google kritisierte unterdessen die Forderungen der Kommission. Das bisherige Vorgehen stehe bereits im Einklang mit dem DMA.

