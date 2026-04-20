Handlungsempfehlungen zum Jugendschutz im Netz Ende Juni erwartet

Junge Leute beim Zocken (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die unabhÃ¤ngige Expertenkommission "Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt" will Ende Juni Handlungsempfehlungen vorlegen. Das teilte das Bundesfamilienministerium am Montag mit.



Das Gremium legte am Montag zunÃ¤chst eine Bestandsaufnahme vor. DafÃ¼r wurden zentrale Aspekte des Kinder- und Jugendschutzes in der digitalen Welt analysiert, darunter digitale Lebenswelten und GefÃ¤hrdungslagen von Kindern und Jugendlichen, Teilhabepotentiale neuer Technologien sowie bestehende Strukturen der Medienbildung und PrÃ¤vention. Zu den zentralen Erkenntnissen zÃ¤hlt unter anderem die enge VerknÃ¼pfung von Chancen und Risiken. Zu Letzteren zÃ¤hlen unter anderem Cybermobbing, sexualisierte Gewalt im digitalen Raum, manipulative Plattformmechaniken sowie Risiken durch KI-Systeme.



DarÃ¼ber hinaus werden strukturelle Defizite in der Medienbildung ausgemacht. So variiere die QualitÃ¤t je nach Bundesland, Einrichtung und einzelnen FachkrÃ¤ften, und insbesondere die frÃ¼he Kindheit werde bislang zu wenig systematisch berÃ¼cksichtigt. Beim rechtlichen Rahmen sieht das Gremium "Umsetzungsdefizite", etwa durch eine unzureichende Altersabsicherung und eine begrenzte EffektivitÃ¤t bestehender Kontroll- und Durchsetzungsmechanismen.



"Die Bestandsaufnahme ist eine der zugleich breitesten, systematischsten, tiefsten und vor allem interdisziplinÃ¤rsten Grundlagen fÃ¼r den Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt", sagte Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU). "Sie erfasst das Thema ganzheitlich, macht zentrale Risiken wie Cybermobbing, problematische Nutzungsmuster, algorithmisch verstÃ¤rkte Dynamiken und unzureichende Schutzmechanismen ebenso sichtbar wie bestehende Strukturen, rechtliche Rahmenbedingungen und konkrete Handlungsfelder."



Gleichzeitig bedeute das Smartphone insbesondere fÃ¼r Jugendliche auch Zugang - zu Freundschaften, Wissen und Teilhabe, so Prien weiter. "Die Bestandsaufnahme benennt dabei klar Defizite, etwa in der flÃ¤chendeckenden und systematischen Medienbildung und in der UnterstÃ¼tzung von Eltern. Sie schafft damit eine belastbare evidenzbasierte Grundlage fÃ¼r die Handlungsempfehlungen."

