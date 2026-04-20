Messerangriff auf Lehrerin in Essen: 17-JÃ¤hriger wegen Mordversuchen angeklagt

Oberlandesgericht DÃ¼sseldorf

Sieben Monate nach den Messerattacken von Essen hat die Bundesanwaltschaft den VerdÃ¤chtigen angeklagt. Der damals 17 Jahre alte Kosovare soll aus islamistischen Motiven auf seine Lehrerin und einen Mann eingestochen haben. Beide Ã¼berlebten verletzt.

Die Bundesanwaltschaft wirft ihm Mordversuche vor: Sieben Monate nach den Messerattacken von Essen hat die Karlsruher BehÃ¶rde den TatverdÃ¤chtigen angeklagt. Der damals 17 Jahre alte Kosovare Erjon S. soll nach Angaben vom Montag aus islamistischen Motiven Anfang September auf seine Lehrerin und einem ihm fremden Mann eingestochen haben. Beide Opfer wurden verletzt, Ã¼berlebten aber.



S. soll auÃŸerdem den Hausmeister einer Grundschule, den er persÃ¶nlich kannte, attackiert haben. Auch dieser wurde verletzt.Â Der TatverdÃ¤chtige folge einer islamistisch-dschihadistischen Ideologie, fÃ¼hrte die Bundesanwaltschaft aus. Er habe in einen islamistisch motivierten Krieg gegen vermeintlich UnglÃ¤ubige ziehen wollen. Den Hausmeister und die Lehrerin habe er als Opfer ausgewÃ¤hlt und auÃŸerdem mÃ¶glichst viele Menschen jÃ¼dischen Glaubens tÃ¶ten wollen.



Am frÃ¼hen Morgen des 5. Septembers 2025 soll S. sich mit einem langen Messer bewaffnet haben und zu einer Grundschule in Essen gegangen sein. Dort habe er mit der Faust auf den Hausmeister eingeschlagen, wie die Bundesanwaltschaft beschrieb, und den Mann zudem mit Pfefferspray attackiert. Dieser habe sich gewehrt, weshalb S. das Messer nicht habe benutzen kÃ¶nnen.



Wenig spÃ¤ter sei er zu seinem Berufskolleg gegangen und habe dort die Lehrerin angegriffen. Er habe ihr mehrmals gezielt in den OberkÃ¶rper gestochen.Â Dann habe er sich auf die Suche nach weiteren Opfern gemacht und sei zweimal zur Alten Synagoge in Essen gegangen. Dort traf er den Angaben nach auf niemanden, der sich aus seiner Sicht als Tatopfer jÃ¼dischen Glaubens eignete. Stattdessen habe er einem ihm fremden Mann auf offener StraÃŸe einen Stich in den RÃ¼cken versetzt.



Um einer Festnahme zu entgehen und seinen sogenannten MÃ¤rtyrertod zu provozieren, lief S. schlieÃŸlich mit vorgehaltenem Messer auf Polizisten zu, wie die Bundesanwaltschaft ausfÃ¼hrte. Diese schossen, S. wurde im Gesicht verletzt und festgenommen. Er sitzt in Untersuchungshaft. Ãœber die Zulassung der Anklage gegen ihn wegen versuchten Mordes in drei FÃ¤llen, KÃ¶rperverletzung, gefÃ¤hrlicher KÃ¶rperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und NÃ¶tigung entscheidet nun das Oberlandesgericht DÃ¼sseldorf.