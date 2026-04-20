Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der reale Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland ist im Februar 2026 gegenÃ¼ber Januar 2026 saison- und kalenderbereinigt um 1,0 Prozent gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg der Auftragsbestand kalenderbereinigt um 7,5 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorlÃ¤ufigen Ergebnissen am Montag mit.
Der Anstieg des Auftragsbestands ist wesentlich auf die Entwicklungen in der Automobilindustrie (saison- und kalenderbereinigt +3,8 Prozent zum Vormonat) und im Sonstigen Fahrzeugbau (Flugzeuge, Schiffe, ZÃ¼ge, MilitÃ¤rfahrzeuge; +0,9 Prozent) zurÃ¼ckzufÃ¼hren. Auch der Anstieg in der Herstellung von DatenverarbeitungsgerÃ¤ten, elektronischen und optischen Erzeugnissen (+2,0 Prozent) wirkte positiv auf das Gesamtergebnis.
Die offenen AuftrÃ¤ge aus dem Inland stiegen im Februar 2026 gegenÃ¼ber Januar 2026 um 0,7 Prozent, der Bestand an AuftrÃ¤gen aus dem Ausland stieg um 1,1 Prozent.
Bei den Herstellern von InvestitionsgÃ¼tern stieg der Auftragsbestand zum Vormonat Januar 2026 um 1,2 Prozent. Im Bereich der VorleistungsgÃ¼ter fiel der Auftragsbestand um 0,2 Prozent und bei den Herstellern von KonsumgÃ¼tern stieg der Auftragsbestand um 2,4 Prozent. Zum Anstieg bei den Herstellern von KonsumgÃ¼tern trug ein GroÃŸauftrag im Bereich Herstellung von technischen Textilien bei.
Die Reichweite des Auftragsbestands stieg im Februar 2026 auf 8,6 Monate (Januar 2026: 8,3 Monate). Bei den Herstellern von InvestitionsgÃ¼tern stieg sie auf 12,0 Monate (Januar 2026: 11,5 Monate) und bei den Herstellern von VorleistungsgÃ¼tern blieb sie unverÃ¤ndert bei 4,5 Monaten. Bei den Herstellern von KonsumgÃ¼tern stieg die Reichweite auf 3,8 Monate (Januar 2026: 3,6 Monate).
Wirtschaft
Auftragsbestand der Industrie im Februar gewachsen
- dts - 20. April 2026, 08:06 Uhr
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Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der reale Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland ist im Februar 2026 gegenÃ¼ber Januar 2026 saison- und kalenderbereinigt um 1,0 Prozent gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg der Auftragsbestand kalenderbereinigt um 7,5 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorlÃ¤ufigen Ergebnissen am Montag mit.
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