Wirtschaft

Auftragsbestand der Industrie im Februar gewachsen

  • dts - 20. April 2026, 08:06 Uhr
Bild vergrößern: Auftragsbestand der Industrie im Februar gewachsen
Autoproduktion (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der reale Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland ist im Februar 2026 gegenÃ¼ber Januar 2026 saison- und kalenderbereinigt um 1,0 Prozent gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg der Auftragsbestand kalenderbereinigt um 7,5 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorlÃ¤ufigen Ergebnissen am Montag mit.

Der Anstieg des Auftragsbestands ist wesentlich auf die Entwicklungen in der Automobilindustrie (saison- und kalenderbereinigt +3,8 Prozent zum Vormonat) und im Sonstigen Fahrzeugbau (Flugzeuge, Schiffe, ZÃ¼ge, MilitÃ¤rfahrzeuge; +0,9 Prozent) zurÃ¼ckzufÃ¼hren. Auch der Anstieg in der Herstellung von DatenverarbeitungsgerÃ¤ten, elektronischen und optischen Erzeugnissen (+2,0 Prozent) wirkte positiv auf das Gesamtergebnis.

Die offenen AuftrÃ¤ge aus dem Inland stiegen im Februar 2026 gegenÃ¼ber Januar 2026 um 0,7 Prozent, der Bestand an AuftrÃ¤gen aus dem Ausland stieg um 1,1 Prozent.

Bei den Herstellern von InvestitionsgÃ¼tern stieg der Auftragsbestand zum Vormonat Januar 2026 um 1,2 Prozent. Im Bereich der VorleistungsgÃ¼ter fiel der Auftragsbestand um 0,2 Prozent und bei den Herstellern von KonsumgÃ¼tern stieg der Auftragsbestand um 2,4 Prozent. Zum Anstieg bei den Herstellern von KonsumgÃ¼tern trug ein GroÃŸauftrag im Bereich Herstellung von technischen Textilien bei.

Die Reichweite des Auftragsbestands stieg im Februar 2026 auf 8,6 Monate (Januar 2026: 8,3 Monate). Bei den Herstellern von InvestitionsgÃ¼tern stieg sie auf 12,0 Monate (Januar 2026: 11,5 Monate) und bei den Herstellern von VorleistungsgÃ¼tern blieb sie unverÃ¤ndert bei 4,5 Monaten. Bei den Herstellern von KonsumgÃ¼tern stieg die Reichweite auf 3,8 Monate (Januar 2026: 3,6 Monate).

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Exporte in den Iran im Jahr 2025 deutlich gesunken
    Exporte in den Iran im Jahr 2025 deutlich gesunken

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Im Jahr 2025 sind Waren im Wert von 961,6 Millionen Euro von Deutschland in den Iran exportiert worden. Damit sanken die Exporte dorthin

    Mehr
    Deutliche Schwankungen bei Erzeugerpreisen im MÃ¤rz
    Deutliche Schwankungen bei Erzeugerpreisen im MÃ¤rz

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte sind im MÃ¤rz 2026 um 0,2 Prozent niedriger gewesen als im MÃ¤rz 2025. Wie das Statistische Bundesamt

    Mehr
    Industrie weniger zurÃ¼ckhaltend bei Investitionen
    Industrie weniger zurÃ¼ckhaltend bei Investitionen

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Unternehmen in Deutschland haben ihre InvestitionsplÃ¤ne fÃ¼r das laufende Jahr nach oben angepasst. Die vom MÃ¼nchener Ifo-Institut

    Mehr
    Kanzleramtschef Frei lehnt hÃ¶here Steuern fÃ¼r Wohlhabende ab
    Kanzleramtschef Frei lehnt hÃ¶here Steuern fÃ¼r Wohlhabende ab
    "Versorgung im Moment gesichert": Nationaler Sicherheitsrat soll laut Merz zu Energiekrise tagen
    Niedersachsens Regierungschef will Bau chinesischer Autos in VW-Werken
    Niedersachsens Regierungschef will Bau chinesischer Autos in VW-Werken "prÃ¼fen"
    Bahn-Chefin Palla: Investieren 20 Milliarden Euro bis 2030 in BahnhÃ¶fe
    Bahn-Chefin Palla: Investieren 20 Milliarden Euro bis 2030 in BahnhÃ¶fe
    Kriminalstatistik: GrÃ¼ne warnen vor pauschaler Schuldzuweisung an Migranten
    Kriminalstatistik: GrÃ¼ne warnen vor pauschaler Schuldzuweisung an Migranten
    Neue Wende in Drama um Buckelwal: Tier schwimmt sich selbst frei
    Neue Wende in Drama um Buckelwal: Tier schwimmt sich selbst frei
    Digitaler Raum als Gefahr und Chance fÃ¼r JÃ¼ngere: Experten legen Betrachtung vor
    Digitaler Raum als Gefahr und Chance fÃ¼r JÃ¼ngere: Experten legen Betrachtung vor
    AfD treibt Aufbau einer europÃ¤ischen Stiftung voran
    AfD treibt Aufbau einer europÃ¤ischen Stiftung voran
    Iran lehnt Verhandlungen mit den USA ab - US-Armee greift iranischen Frachter an
    Iran lehnt Verhandlungen mit den USA ab - US-Armee greift iranischen Frachter an
    Klare Mehrheit fÃ¼r Olympiabewerbungen in NRW und Kiel
    Klare Mehrheit fÃ¼r Olympiabewerbungen in NRW und Kiel

    Top Meldungen

    Ministerin Reiche lÃ¤dt zu GesprÃ¤ch Ã¼ber Kerosinversorgung
    Ministerin Reiche lÃ¤dt zu GesprÃ¤ch Ã¼ber Kerosinversorgung

    Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) spricht am Montag mit Vertreterinnen und Vertretern der Luftverkehrsbranche Ã¼ber einen mÃ¶glichen Kerosinmangel in Deutschland

    Mehr
    UmweltverbÃ¤nde fÃ¼hlen sich von Reiche ignoriert
    UmweltverbÃ¤nde fÃ¼hlen sich von Reiche ignoriert

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In fast einem Jahr Amtszeit hat Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) zwar Vertreter der groÃŸen Energiekonzerne getroffen, aber

    Mehr
    Connemann warnt vor Scheitern der EntlastungsprÃ¤mie
    Connemann warnt vor Scheitern der EntlastungsprÃ¤mie

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) fordert mehr FlexibilitÃ¤t bei der von der Koalition geplanten EntlastungsprÃ¤mie von 1.000 Euro und

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts