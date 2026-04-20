Kriminalstatistik: GrÃ¼ne warnen vor pauschaler Schuldzuweisung an Migranten

Handschellen

Vor der Vorstellung der polizeilichen Kriminalstatistik haben die GrÃ¼nen vor populistischen Debatten mit pauschalen Schuldzuweisungen an Migranten gewarnt. Stattdessen gehe es um ArmutsbekÃ¤mpfung, Schulsozialarbeit 'und auch MÃ¤nnerarbeit'.

Vor der Vorstellung der polizeilichen Kriminalstatistik fÃ¼r das vergangene Jahr haben die GrÃ¼nen vor populistischen Debatten mit pauschalen Schuldzuweisungen an Migrantinnen und Migranten gewarnt. Mit der Vorstellung der Zahlen beginne "jedes Jahr dieselbe verkÃ¼rzte Debatte auf einer wackeligen Datengrundlage: Migration wird zum Hauptproblem erklÃ¤rt, statt Ursachen differenziert zu analysieren", sagte ParlamentsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrerin Irene Mihalic der "Rheinischen Post" vom Montag.



"Wer Sicherheit ernst meint, darf aber nicht nach BauchgefÃ¼hl handeln, sondern muss kriminologische Erkenntnisse zur Grundlage machen und gezielt in PrÃ¤vention investieren", fÃ¼gte Mihalic, die selbst frÃ¼her Polizeibeamtin war, hinzu. Das bedeute ArmutsbekÃ¤mpfung, Schulsozialarbeit "und auch MÃ¤nnerarbeit", da weiterhin vor allem junge MÃ¤nner straffÃ¤llig wÃ¼rden. Gleichzeitig mÃ¼sse der Rechtsstaat bei Straftaten "konsequent handeln".



Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) stellt die polizeiliche Kriminalstatistik am Vormittag vor. An der Pressekonferenz nehmen auch der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) und Holger MÃ¼nch, PrÃ¤sident des Bundeskriminalamts (BKA), teil.Â Die polizeiliche Kriminalstatistik wird auf Grundlage der Daten der LandeskriminalÃ¤mter erstellt. Sie dient der Beobachtung der KriminalitÃ¤t und einzelner Deliktsarten und gibt Auskunft zur Zahl der TatverdÃ¤chtigen und Opfer sowie zu AufklÃ¤rungsraten.



Die GrÃ¼nen erarbeiteten der "Rheinischen Post" zufolge ein eigenes Papier zu Wegen aus der Gewalt, aus dem die Zeitung zitierte. Als zentrale Risikofaktoren werden darin Armut, Arbeits- und Perspektivlosigkeit sowie Ausgrenzung, psychische Erkrankungen und frÃ¼he Gewalterfahrungen genannt.