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Philippinen und USA beginnen "grÃ¶ÃŸte" gemeinsame MilitÃ¤rÃ¼bung - China: "Spiel mit dem Feuer"

  • AFP - 20. April 2026, 11:58 Uhr
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ErÃ¶ffnung der jÃ¤hrlichen gemeinsamen MilitÃ¤rÃ¼bung Balikatan
Bild: AFP

Vor dem Hintergrund des Iran-Krieges haben die Philippinen eine umfangreiche gemeinsame MilitÃ¤rÃ¼bung mit den USA begonnen. An den ManÃ¶vern nehmen nach US-Angaben etwa 10.000 US-Soldaten teil. China warf Washington und Manila ein 'Spiel mit dem Feuer' vor.

Vor dem Hintergrund des Iran-Krieges haben die Philippinen eine umfangreiche gemeinsame MilitÃ¤rÃ¼bung mit den USA begonnen. An den jÃ¤hrlichen ManÃ¶vern nehmen diesmal etwa 10.000 US-Soldaten teil, wie der US-Generalleutnant Christian Wortman am Montag Journalisten sagte. Der philippinische Generalstabschef Romeo Brawner zitierte den Chef des US-Indopazifik-Kommandos, Samuel Paparo, mit den Worten, die diesjÃ¤hrige Ãœbung Balikatan (Schulter an Schulter) werde "die grÃ¶ÃŸte aller Zeiten" sein. China warf Washington und Manila ein "Spiel mit dem Feuer" vor.

An den fÃ¼r knapp drei Wochen angesetzten Balikatan-Ãœbungen nehmen mehr als 17.000 Soldaten, Piloten und Matrosen teil. Dazu gehÃ¶ren auch Kontingente aus Australien, Neuseeland, Frankreich und Kanada. Auch Japan entsendet erstmals etwa 1400 Soldaten zu den Ãœbungen. Im Zuge der ManÃ¶ver sind SchieÃŸÃ¼bungen im Norden der Philippinen gegenÃ¼ber der TaiwanstraÃŸe sowie in einer Provinz vor dem umstrittenen SÃ¼dchinesischen Meer geplant - nahe der potenziellen Krisenherde in der Region.Â 

Ungeachtet der "Herausforderungen in anderen Teilen der Welt" blieben "der Fokus der USA auf den Indopazifik und unser unerschÃ¼tterliches Engagement fÃ¼r die Philippinen unverÃ¤ndert", sagte US-Generalleutnant Wortman bei der ErÃ¶ffnungszeremonie am Montag.

Die MilitÃ¤rÃ¼bungen finden vor dem Hintergrund des Iran-Krieges statt. Eine zweiwÃ¶chige Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran endet am Mittwoch, fÃ¼r Dienstag hatte US-PrÃ¤sident Donald Trump neue GesprÃ¤che im Vermittlerland Pakistan angekÃ¼ndigt. Der Iran hat nach Angaben seines AuÃŸenministeriums noch keine Entscheidung Ã¼ber eine Teilnahme an weiteren Friedensverhandlungen mit den USA in Pakistan getroffen.Â 

China verurteilte die Ãœbungen scharf und warnte die USA, Japan und die Philippinen vor einem "Spiel mit dem Feuer". "Wir mÃ¶chten die betroffenen LÃ¤nder daran erinnern, dass ein blindes BÃ¼ndnis im Namen der Sicherheit einem Spiel mit dem Feuer gleichkommt - und sich letztendlich gegen sie selbst richten wird", sagte der Sprecher des chinesischen AuÃŸenministeriums, Guo Jiakun, am Montag vor Journalisten.

Peking sieht die seit 1949 abgespaltene Insel Taiwan als abtrÃ¼nniges Gebiet an. AuÃŸerdem beansprucht China fast das gesamte SÃ¼dchinesische Meer fÃ¼r sich. Auch Brunei, Indonesien, Malaysia, die Philippinen und Vietnam erheben Anspruch auf Teile des Seegebiets. In der Vergangenheit gab es immer wieder mehrere Konfrontationen zwischen chinesischen und philippinischen Schiffen in der NÃ¤he umstrittener Riffe.Â 

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