Sachsen-Anhalt: Potenzielle Beweise aus Durchsuchung bei CDU-Fraktion beschlagnahmt

Fast zehn Monate nach Durchsuchungen bei der CDU-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt wegen Untreueverdachts hat das Amtsgericht Magdeburg die Beschlagnahme potenzieller Beweise angeordnet. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Magdeburg sei die Beschlagnahme von groÃŸen Teilen der bei der Durchsuchung Anfang Juli vergangenen Jahres eingezogenen GegenstÃ¤nde und Dateien angeordnet worden, teilte das Amtsgericht am Montag mit.
Das Gericht geht demnach davon aus, dass die GegenstÃ¤nde "potenzielle Beweisbedeutung" haben und deren Beschlagnahme zur weiteren TataufklÃ¤rung notwendig und verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig sei. Dass das Landgericht Magdeburg den Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts auf die Beschwerde der CDUâ€“Landtagsfraktion hin mittlerweile als rechtswidrig aufhob, fÃ¼hrt nach Ansicht des Amtsgerichts "im Rahmen einer AbwÃ¤gung gegenÃ¼ber dem bestehenden erheblichen Strafverfolgungsinteresse nicht zu einem Beschlagnahmeverbot".
FÃ¼r weitere Dateien, die offenkundig in keinem Zusammenhang zu dem Ermittlungsverfahren stÃ¼nden, sei die Herausgabe beziehungsweise LÃ¶schung angeordnet worden, hieÃŸ es weiter. Einer Vollstreckung des Beschlagnahmebeschlusses muss LandtagsprÃ¤sident Gunnar Schellenberger (CDU) noch zustimmen.
Hintergrund sind Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Magdeburg gegen zwei frÃ¼here Fraktionsvorsitzende und zwei ehemalige FraktionsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der CDU im Landtag von Sachsen-Anhalt wegen des Verdachts der Untreue. Demnach besteht der Verdacht, dass ab April 2020 unberechtigte Funktionszulagen an Fraktionsmitarbeiter ausgezahlt wurden.
Das Magdeburger Landgericht entschied zu Jahresbeginn, dass die Durchsuchungen rechtswidrig gewesen seien. Der Landtag als Gesetzgebungsorgan sei grundsÃ¤tzlich vor solch einer Aktion zur Herausgabe von Unterlagen aufzufordern. Dies habe die Staatsanwaltschaft unterlassen. Ãœber die Beschlagnahme an sich entschied das Landgericht nicht. Das tat nun das Amtsgericht, gegen dessen Entscheidung Beschwerde eingelegt werden kann.
Auch RÃ¤umlichkeiten der SPD- sowie AfD-Fraktion wurden damals durchsucht. In diesen FÃ¤llen wurde noch nicht entschieden.
Brennpunkte
Sachsen-Anhalt: Potenzielle Beweise aus Durchsuchung bei CDU-Fraktion beschlagnahmt
- AFP - 20. April 2026, 11:46 Uhr
Fast zehn Monate nach Durchsuchungen bei der CDU-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt wegen Untreueverdachts hat das Amtsgericht Magdeburg die Beschlagnahme potenzieller Beweise angeordnet.
Fast zehn Monate nach Durchsuchungen bei der CDU-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt wegen Untreueverdachts hat das Amtsgericht Magdeburg die Beschlagnahme potenzieller Beweise angeordnet. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Magdeburg sei die Beschlagnahme von groÃŸen Teilen der bei der Durchsuchung Anfang Juli vergangenen Jahres eingezogenen GegenstÃ¤nde und Dateien angeordnet worden, teilte das Amtsgericht am Montag mit.
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