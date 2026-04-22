25 Prozent der ErwerbstÃ¤tigen im Homeoffice - Anteil leicht Ã¼ber EU-Durchschnitt

Frau in Homeoffice

Ein Viertel aller Arbeitnehmer und SelbststÃ¤ndigen in Deutschland arbeitet zumindest gelegentlich im Homeoffice. Damit lag der Anteil im vergangenen Jahr leicht Ã¼ber dem EU-Durchschnitt.

Ein Viertel aller Arbeitnehmer und SelbststÃ¤ndigen in Deutschland arbeitet zumindest gelegentlich im Homeoffice. Damit lag der Anteil im vergangenen Jahr leicht Ã¼ber dem EU-Durchschnitt, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte. In den Niederlanden arbeiten demnach sogar 52 Prozent der ErwerbstÃ¤tigen zumindest gelegentlich von zu Hause aus, in Schweden betrÃ¤gt der Anteil 45 Prozent und in Luxemburg 43 Prozent.



Arbeiten im Homeoffice hat sich seit der Corona-Pandemie etabliert. 2021 waren es 25 Prozent der ErwerbstÃ¤tigen, danach ging der Anteil wieder leicht zurÃ¼ck. Im Jahr 2023 lag er bei 23 Prozent, 2024 dann bei 24 Prozent, 2025 wieder bei 25 Prozent. Aktuell fordert etwa der Deutsche Gewerkschaftsbund wegen der hohen Spritpreise mehr Homeoffice.



Im vergangenen Jahr arbeiteten 24 Prozent der ErwerbstÃ¤tigen, die Homeoffice nutzten, ausschlieÃŸlich von zu Hause aus, wie das Statistikamt mitteilte. 46 Prozent dagegen arbeiten weniger als die HÃ¤lfte ihrer Arbeitstage zu Hause. Den hÃ¶chsten Anteil unter diesen ErwerbstÃ¤tigen hatten laut Statistikamt die 35- bis 44-JÃ¤hrigen mit 30 Prozent. Hier dÃ¼rften unterschiedliche private und berufsbedingte Faktoren eine Rolle spielen, erlÃ¤uterte das Statistikamt - in den mittleren Altersjahren kÃ¶nne die Notwendigkeit, private Verpflichtungen mit dem Beruf zu vereinbaren, zu einer stÃ¤rkeren Nutzung des Homeoffice fÃ¼hren.



Die wissenschaftliche Direktorin des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-BÃ¶ckler-Stiftung, Bettina Kohlrausch, forderte ein Recht auf Homeoffice. Mit 25 Prozent der ErwerbstÃ¤tigen sei das Potenzial, im Homeoffice zu arbeiten, "noch lange nicht ausgeschÃ¶pft". Gerade fÃ¼r Frauen, "die im Durchschnitt immer noch den ganz Ã¼berwiegenden Teil der Sorgearbeit erledigen, also etwa Kindererziehung, Pflege von AngehÃ¶rigen oder Arbeit im Haushalt, ermÃ¶glicht das Homeoffice FlexibilitÃ¤t bei der Vereinbarkeit".