Energiekrise: EU ruft zu schnellerem Ausstieg aus Ã–l und Gas auf

Ursula von der Leyen am 15. April 2026 in BrÃ¼ssel

Angesichts der steigenden Ã–l- und Gaspreise infolge des Iran-Kriegs hat die EU zu einer schnelleren Abkehr von importierten Brennstoffen aufgerufen. 'Wir mÃ¼ssen den Ãœbergang zu heimischen, sauberen Energien beschleunigen.'

Angesichts der steigenden Ã–l- und Gaspreise infolge des Iran-Kriegs hat die EU zu einer schnelleren Abkehr von importierten Brennstoffen aufgerufen. "Wir mÃ¼ssen den Ãœbergang zu heimischen, sauberen Energien beschleunigen", erklÃ¤rte EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch bei der PrÃ¤sentation eines Strategiepapiers fÃ¼r einen Weg aus der Energiekrise. Als kurzfristige MaÃŸnahmen gegen die Preissteigerungen schlÃ¤gt die BrÃ¼sseler BehÃ¶rde unter anderem Energiegutscheine, die Senkung von Stromsteuern und gezielte Subventionsprogramme vor.



Die Abkehr von Ã–l- und Gasimporten werde den EU-LÃ¤ndern "EnergieunabhÃ¤ngigkeit und -sicherheit verschaffen" wodurch "wir geopolitische StÃ¼rme besser Ã¼berstehen kÃ¶nnen", argumentierte von der Leyen. Mitgliedstaaten, die mehr erneuerbare oder nukleare Energie nutzten und Ã¼ber "flexiblere Netze mit ausreichender KapazitÃ¤t und SpeichermÃ¶glichkeiten" verfÃ¼gten, seien "weniger stark von der aktuellen Energiekrise und den starken Preisschwankungen betroffen", hieÃŸ es in einer ErklÃ¤rung der Kommission. Bis zum Sommer werde die BehÃ¶rde einen "Aktionsplan zur Elektrifizierung" vorlegen.Â



Dem Papier zufolge will die Kommission kÃ¼nftig die Koordination zwischen den Mitgliedstaaten etwa bei der BefÃ¼llung von Gasspeichern, der Freigabe von Ã–lreserven sowie der Verabschiedung nationaler NotfallmaÃŸnahmen erleichtern. Die BehÃ¶rde plant zudem die Einrichtung einer Beobachtungsstelle, die die Versorgung und die VorrÃ¤te an Treibstoffen in den 27 EU-Staaten Ã¼berwachen soll, allen voran fÃ¼r Kerosin.



Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar sind die Ã–l- und Gaspreise deutlich gestiegen. Die fÃ¼r den weltweiten Ã–lhandel strategisch wichtige StraÃŸe von Hormus ist nach wie vor weitestgehend blockiert. Zahlreiche EU-LÃ¤nder haben deshalb bereits Erleichterungen fÃ¼r Verbraucher und Unternehmen beschlossen.



Die Staats- und Regierungschefs der EU hatten bei ihrem Gipfel im MÃ¤rz die EU-Kommission aufgefordert, "zielgerichtete und befristete MaÃŸnahmen" gegen die Energiekrise zu prÃ¤sentieren.