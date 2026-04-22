Linnemann begrÃ¼ÃŸt Konzept fÃ¼r milliardenschwere Steuerentlastung

Carsten Linnemann (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - CDU-GeneralsekretÃ¤r Carsten Linnemann begrÃ¼ÃŸt den von zwei Unionspolitikern vorgelegten Plan zur Reform der Einkommensteuer und ist offen fÃ¼r eine Anhebung des Reichensteuersatzes. "Die Reform wÃ¤re ein Durchbruch in der aktuellen Steuerdebatte", sagte er der "Bild". "Sie wÃ¤re genau das richtige Signal, dass sich in Deutschland etwas zum Guten bewegt."



Linnemann reagiert damit auf ein Konzept der Finanzpolitiker Yannick Bury (CDU) und Florian Dorn (CSU). Darin soll der Spitzensteuersatz von 42 Prozent kÃ¼nftig erst ab 85.000 Euro Bruttoeinkommen greifen, der SolidaritÃ¤tszuschlag abgeschafft und der Reichensteuersatz von 45 auf 47,5 Prozent angehoben werden. Die Entlastung soll bei 25 bis 30 Milliarden Euro liegen.



In Bezug auf die Gegenfinanzierung sagte Linnemann: "Wer in dieser rezessiven Phase durch mutigen Subventionsabbau bei gleichzeitiger Entlastung der Arbeitnehmer, des Mittelstandes und des Handwerks vorangeht, wird Deutschland neues Wachstum und neue Zuversicht bescheren."



Der CDU-Finanzpolitiker Fritz GÃ¼ntzler sagte der "Bild", der vorgelegte Steuervorschlag sei "eine sehr gute Grundlage fÃ¼r die GesprÃ¤che mit dem Finanzminister". Allein die Sicherung des steuerfreien Existenzminimums werde 2027 zu einer Entlastung im zweistelligen Milliardenbereich fÃ¼hren mÃ¼ssen. GÃ¼ntzler forderte Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) auf, "sein Steuerkonzept vorzulegen - damit wir endlich zusammen eine Steuerreform vorlegen kÃ¶nnen". Man wolle schlieÃŸlich Arbeitnehmer und Unternehmen zum Jahreswechsel "spÃ¼rbar entlasten".

