Taskforce-Leiter will "gezieltere MaÃŸnahmen" gegen Energiekrise

Sepp MÃ¼ller (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vor der Abstimmung Ã¼ber die Senkung der Energiesteuer fÃ¼r die Monate Mai und Juni im Bundestag hat der CDU-Politiker Sepp MÃ¼ller die MaÃŸnahme verteidigt, langfristig aber gezieltere Hilfen angemahnt.



Der Tankrabatt sei "eine schnelle Entlastung fÃ¼r Pendler, Handwerker, Landwirte und Familien, besonders in lÃ¤ndlichen Regionen, wo das Auto unverzichtbar ist", sagte der Leiter der Taskforce zu den wirtschaftlichen Folgen des Iran-Kriegs der "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). "Auf Dauer braucht es gezieltere MaÃŸnahmen. Denn nicht jede Folge globaler Krisen lÃ¤sst sich mit Steuergeld ausgleichen. UnterstÃ¼tzung sollte nur dort ankommen, wo sie am dringendsten gebraucht wird."



Scharfe Kritik kam von der Opposition. "Die MaÃŸnahmen der Bundesregierung kommen zu spÃ¤t und bleiben unzureichend: Merz und seine Leute versagen auf ganzer Linie", sagte Linken-Chefin Ines Schwerdtner der Zeitung. "Was es jetzt braucht, sind wirksame, unmittelbar spÃ¼rbare Entlastungen. Dazu gehÃ¶rt ein sofort ausgezahltes Energiekrisengeld in HÃ¶he von 150 Euro ebenso wie die WiedereinfÃ¼hrung des 9-Euro-Tickets. Zudem muss die Stromsteuer umgehend auf das europarechtlich zulÃ¤ssige Minimum gesenkt werden."



Die Koalition will die Energiesteuer auf Benzin und Diesel fÃ¼r zwei Monate um 17 Cent pro Liter senken. Bundestag und Bundesrat sollen darÃ¼ber am Freitag entscheiden.

