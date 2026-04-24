Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Beauftragte fÃ¼r die gesamtwirtschaftliche Entwicklung von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), Jens SÃ¼dekum, widerspricht im Rentenstreit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU).
"Die gesetzliche Rente ist keine reine Basisabsicherung, sondern fÃ¼r viele alte Menschen die einzige Einkommensquelle", sagte SÃ¼dekum der "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). "Der Kanzler hat aber recht, dass fÃ¼r zukÃ¼nftige Generationen die private Altersvorsorge eine grÃ¶ÃŸere Rolle spielen muss. HierfÃ¼r wurden ja auch bereits Reformen der alten Riester-Rente umgesetzt, das war Ã¼berfÃ¤llig. Aber das stellt die Rolle der ersten SÃ¤ule - der gesetzlichen Rente - nicht in Frage."
SÃ¼dekum forderte wie zuvor Bundesarbeitsministerin BÃ¤rbel Bas (SPD), das Renteneintrittsalter an die Zahl der Beitragsjahre zu koppeln. "Ein zentrales Ziel der Rentenreform muss darin bestehen, die faktische Lebensarbeitszeit zu verlÃ¤ngern. Das ist aufgrund der gestiegenen Lebenserwartung und des demografischen Wandels unerlÃ¤sslich", sagte SÃ¼dekum weiter. "Aber diese faktische VerlÃ¤ngerung muss fair ausgestaltet sein und sollte sich an der Zahl der geleisteten Beitragsjahre orientieren, nicht allein am Lebensalter."
Finanzen
Klingbeil-Berater widerspricht Kanzler im Rentenstreit
- dts - 24. April 2026
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Beauftragte fÃ¼r die gesamtwirtschaftliche Entwicklung von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), Jens SÃ¼dekum, widerspricht im Rentenstreit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU).
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