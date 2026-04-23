SPD kritisiert CDU-Steuerkonzept als nicht gerecht gegenfinanziert

Finanzamt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Wiebke Esdar, hat das Steuerkonzept der Unions-Finanzpolitiker Florian Dorn (CSU) und Yannick Bury (CDU) kritisiert. Das sei nicht seriÃ¶s gegenfinanziert, sagte Esdar dem TV-Sender "Welt" am Donnerstag. "Ich will keine Augenwischerei machen. Ich sehe nicht, wo sozial gerecht die Gegenfinanzierung herkommen soll."



Auch die vorgeschlagene Abschaffung des SolidaritÃ¤tszuschlags missfÃ¤llt der stellvertretenden SPD-Fraktionschefin. "Um einen verfassungsgemÃ¤ÃŸen Haushalt vorzulegen, mÃ¼ssen wir SparvorschlÃ¤ge machen. Und wenn man sich das jetzt von den zwei Abgeordneten der Union vorgelegte Konzept anguckt, dann hat es einen PferdefuÃŸ. Und das sind 30 Milliarden Euro Mehrkosten, bei denen sie nicht seriÃ¶s erklÃ¤ren kÃ¶nnen, wie die finanziert werden sollen", so Esdar. "Und darum liegt auch da noch ein ganzes StÃ¼ck Arbeit vor uns."



Man stehe dafÃ¼r, dass man kleine und mittlere Einkommen auch wirklich spÃ¼rbar und substanziell entlaste. "Aber man muss halt sagen, wie man es gegenfinanziert. Und einfach so im Vagen zu bleiben, das wird am Ende nicht funktionieren." Das Papier sei "schon ein bisschen durch die HintertÃ¼r eine Mogelpackung, wenn man ehrlich ist", erklÃ¤rte Esdar.



Die von den Unions-Abgeordneten vorgeschlagene Senkung des SolidaritÃ¤tszuschlags sei im Ãœbrigen nicht sozial gerecht und nicht vermittelbar. "Wenn wir es ernst meinen mit der Entlastung der kleinen und mittleren Einkommen, und wir nehmen das sehr ernst, dann kann man nicht den SolidaritÃ¤tszuschlag, den sowieso nur noch die oberen 10 Prozent der Einkommen zahlen, einfach streichen. Dann mÃ¼ssen starke Schultern mehr tragen."



AuÃŸerdem dÃ¼rfe es nicht nur bei der im Papier vorgesehenen ErhÃ¶hung der Reichensteuer bleiben, findet Esdar. Auch ein Teil der Spitzensteuersatzzahler mÃ¼sse mehr zahlen. "Ich sage als Bundestagsabgeordnete auch ganz klar, ich mÃ¶chte, dass am Ende dieser Einkommenssteuerreform wir als Abgeordnete, die wir ein hohes Einkommen haben, auch mehr beitragen." Sie finde, "dass zumindest im Ergebnis die besonders hohen Einkommen mehr beitragen" mÃ¼ssten, so Esdar. "Wie viel Prozent bei dem einen und bei dem anderen, das sind dann sozusagen die Sachen, die ausgerechnet werden mÃ¼ssen."

