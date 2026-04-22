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Studie: Individuelle Alterung hat Einfluss auf Krebsrisiko

  • AFP - 22. April 2026, 11:26 Uhr
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Untersuchungs von CT-Bildern eines Krebspatienten
Bild: AFP

Nicht nur das kalendarische Alter, sondern auch die individuelle Alterung hat laut einer Studie Einfluss auf das Krebsrisiko. Eine schnellere biologische Alterung erhÃ¶ht das Risiko zusÃ¤tzlich, wie das Deutsche Krebsforschungszentrum mitteilte.

Nicht nur das kalendarische Alter, sondern auch die individuelle Alterung hat einer Studie zufolge Einfluss auf das Krebsrisiko. Eine schnellere biologische Alterung erhÃ¶ht das Risiko zusÃ¤tzlich, wie das Deutsche Krebsforschungszentrum in Heidelberg am Mittwoch mitteilte. Biologisch deutlich vorgealterte Menschen hatten demnach bei einem vergleichbaren kalendarischem Alter ein mehr als 50 Prozent hÃ¶heres Risiko fÃ¼r eine Krebsdiagnose als biologisch Junggebliebene.

"Unsere Ergebnisse zeigen, dass biologische Alterungsprozesse eine zentrale Rolle bei der Krebsentstehung spielen und Ã¼ber das kalendarische Alter hinaus zusÃ¤tzliche Informationen Ã¼ber das individuelle Risiko liefern kÃ¶nnen", erklÃ¤rte Studienleiter Hermann Brenner.

Forscherinnen und Forscher vom Krebsforschungszentrum und vom Krebsregister des Saarlands beobachteten mehr als 1900 Menschen im Alter von 50 bis 75 Jahren. Sie untersuchten VerÃ¤nderungen am Erbgut und bestimmten so das biologische Alter zu Beginn der Studie und acht Jahre spÃ¤ter und stellten es Ã¼ber mehr als 20 Jahre mit dem Auftreten von Krebs in Zusammenhang.

Auch weitere vom Lebensstil abhÃ¤ngige Parameter wurden berÃ¼cksichtigt. Die Ergebnisse der Studie kÃ¶nnten der Mitteilung zufolge dabei helfen, Risikogruppen zu identifizieren und FrÃ¼herkennungsuntersuchungen gezielter einzusetzen.

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