AFP-Recherche: Plantagenholz aus Indonesien fÃ¼r "klimaneutrale" Verpackungen

Holztransport in Indonesien im Februar 2026

GroÃŸe Gebiete des indonesischen Urwalds - Lebensraum der vom Aussterben bedrohten Orang-Utans - sind zugunsten von Plantagen abgeholzt worden, deren Holz von einem Unternehmen fÃ¼r angeblich 'klimaneutrale' Medikamentenverpackungen verwendet wurde.

GroÃŸe Gebiete des indonesischen Urwalds - Lebensraum der vom Aussterben bedrohten Orang-Utans - sind zugunsten von Plantagen abgeholzt worden, deren Holz von einem Unternehmen fÃ¼r angeblich "klimaneutrale" Medikamentenverpackungen verwendet wurde: Dies hat eine Recherche der Nachrichtenagentur AFP und des Investigativmediums The Gecko Project ergeben, die am Mittwoch verÃ¶ffentlicht wurde. Das britische Pharmaunternehmen Haleon beendete daraufhin nach eigenen Angaben seine Zusammenarbeit mit dem Verpackungshersteller.



Mit der Recherche konnte nachgewiesen werden, dass aus dem Holz der Plantagen, fÃ¼r die zwischen 2016 und 2024 fast 30.000 Hektar Wald gerodet wurden, in einer indonesischen Firma Papierbrei fÃ¼r den Verpackungshersteller Asia Symbol in China hergestellt wurde.Â Die Plantagen befinden sich in einem Gebiet, das Experten zufolge Heimat von hunderten Orang-Utans ist.



Asia Symbol belieferte die chinesische Filiale von Haleon mit Verpackungen fÃ¼r Ibuprofen, die mit dem Hinweis "klimaneutral" versehen waren. Der britische Pharmakonzern erklÃ¤rte, dass seine eigene Untersuchung keine Hinweise darauf gegeben habe, dass es in seiner Lieferkette "Materialien mit Verbindung zur Abholzung" gebe.



Dennoch reagierte Haleon "sehr besorgt":Â "Wir haben deshalb unsere Zulieferer aufgefordert darauf zu achten, dass an Haleon geliefertes Material weder von Asia Symbol kommt noch von Plantagenbetreibern mit einem Abholzungsrisiko", erklÃ¤rte Haleon.Â



AFP und The Gecko Project werteten fÃ¼r die Untersuchung Satellitendaten, Audit-Dokumente, Handelsregister und Schiffsrouten aus. So konnten sie den Weg des Holzes aus den abgeholzten UrwÃ¤ldern von Borneo bis zu den Fabriken von Asia Symbol in China nachzeichnen.



Asia Symbol erklÃ¤rte, dass die fÃ¼r Haleon-Verpackungen verwendeten Materialien nicht in Bezug zu Abholzungs-Konzessionen stÃ¼nden. Das Unternehmen teilte mit, es habe eine "gezielte Untersuchung der Beschaffung gestartet" mit einer "sofortigen Annahme weltweiter Verpflichtungen gegen Abholzung, einschlieÃŸlich eventueller MaÃŸnahmen zur Korrektur und Wiedergutmachung". Â



Der Mutterkonzern von Asia Symbol, das Firmenkonglomerat Royal Golden Eagle (RGE) mit Sitz in Singapur hatte sich 2015 zu abholzungsfreien Lieferketten verpflichtet. Derzeit bemÃ¼ht er sich, das Zertifikat des Forest Stewardship Council (FSC) zurÃ¼ckzubekommen, das die Einhaltung von Umweltstandards in der Produktion bescheinigt.Â



"Die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigen, das RGE immer noch sehr viel mit der Abholzungsindustrie zu tun hat", sagte Robin Averbeck, Direktorin des Waldprogramms Rainforest Action Network.Â



In Indonesien sind riesige FlÃ¤chen des tropischen Regenwaldes zugunsten von Landwirtschaft oder Bergbau sowie durch BrÃ¤nde zerstÃ¶rt worden. "Wenn ich daran denke, wie es damals war, steigen mir die TrÃ¤nen in die Augen", sagt Agau, der wie viele Indonesier nur einen Namen hat und in einem Dorf inmitten der Plantagen lebt.



Abholzung in Indonesien ist nicht illegal. Die Folgen fÃ¼r die Bewohner und die Umwelt sind jedoch desastrÃ¶s. Durch das Verschwinden der WÃ¤lder verstÃ¤rken sich auch Naturkatastrophen wie etwa die Ãœberschwemmungen in Sumatra im vergangenen Jahr, durch die mehr als eintausend Menschen starben.