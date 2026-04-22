Wirtschaft

Ukraine: Durch die Druschba-Pipeline flieÃŸt "in wenigen Stunden" wieder Ã–l

  • AFP - 22. April 2026, 10:31 Uhr
Bild vergrößern: Ukraine: Durch die Druschba-Pipeline flieÃŸt in wenigen Stunden wieder Ã–l
Druschba-Pipeline in Ungarn
Bild: AFP

Durch die Druschba-Pipeline soll nach ukrainischen Angaben 'binnen weniger Stunden' wieder Ã–l in Richtung Westen flieÃŸen. Die RÃ¶hre werde gegen 13.00 Uhr (MESZ) wieder ihren Betrieb aufnehmen, sagte ein ranghoher ukrainischer Beamter.

Durch die Druschba-Pipeline soll nach ukrainischen Angaben "binnen weniger Stunden" wieder Ã–l in Richtung Westen flieÃŸen. Die RÃ¶hre werde gegen 13.00 Uhr (MESZ) wieder ihren Betrieb aufnehmen, sagte ein ranghoher ukrainischer Beamter am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP, der anonym bleiben wollte.Â Dies kÃ¶nne aber auch schon frÃ¼her der Fall sein, fÃ¼gte er hinzu.

Die Ukraine hatte am Dienstag erklÃ¤rt, die nach eigenen Angaben im Januar durch einen russischen Angriff beschÃ¤digte Pipeline repariert zu haben. Sie warte nun auf einen Antrag aus Ungarn zur Wiederaufnahme der Lieferungen. Eine entsprechende Anfrage wurde ukrainischen Angaben zufolge nun durch den ungarischen Energiekonzern MOL gestellt. Das Unternehmen, das Ungarn und die Slowakei beliefert, forderte demnach rund 100.000 Tonnen Ã–l an. Â 

Kiew hofft, dass durch die Wiederinbetriebnahme die letzte HÃ¼rde fÃ¼r die Auszahlung eines 90 Milliarden Euro schweren Kredits der EU fÃ¼r die Ukraine aus dem Weg gerÃ¤umt wird. Zuletzt hatte vor allem der ungarische MinisterprÃ¤sident Viktor Orban die Auszahlung blockiert - unter anderem mit Verweis auf die ausbleibenden Ã–llieferungen durch die Druschba-Pipeline. Nach seiner Wahlniederlage vor rund zehn Tagen hatte Orban angedeutet, die Auszahlung der Hilfen nicht weiter blockieren zu wollen.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Nur jedes dritte Unternehmen befÃ¼rwortet Aktivrente
    Nur jedes dritte Unternehmen befÃ¼rwortet Aktivrente

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Etwa jedes dritte Unternehmen (36 Prozent) hÃ¤lt die Aktivrente fÃ¼r ein hilfreiches Instrument gegen den ArbeitskrÃ¤ftemangel. Gleichzeitig

    Mehr
    Kohlekumpel in der TÃ¼rkei im Hungerstreik - Bei Protest in Ankara festgenommen
    Kohlekumpel in der TÃ¼rkei im Hungerstreik - Bei Protest in Ankara festgenommen

    In der TÃ¼rkei haben dutzende Kohlekumpel vor dem Energieministerium in Ankara wegen ausstehender LÃ¶hne protestiert - und sind von der Polizei vorÃ¼bergehend festgenommen worden.

    Mehr
    25 Prozent der ErwerbstÃ¤tigen im Homeoffice - Anteil leicht Ã¼ber EU-Durchschnitt
    25 Prozent der ErwerbstÃ¤tigen im Homeoffice - Anteil leicht Ã¼ber EU-Durchschnitt

    Ein Viertel aller Arbeitnehmer und SelbststÃ¤ndigen in Deutschland arbeitet zumindest gelegentlich im Homeoffice. Damit lag der Anteil im vergangenen Jahr leicht Ã¼ber dem

    Mehr
    AFP-Recherche: Plantagenholz aus Indonesien fÃ¼r
    AFP-Recherche: Plantagenholz aus Indonesien fÃ¼r "klimaneutrale" Verpackungen
    Russland und Nordkorea feiern Bau der ersten gemeinsamen StraÃŸenbrÃ¼cke
    Russland und Nordkorea feiern Bau der ersten gemeinsamen StraÃŸenbrÃ¼cke
    Milliarden auf vergessenen Konten: GroÃŸer Zuspruch fÃ¼r gemeinnÃ¼tzigen Fonds
    Milliarden auf vergessenen Konten: GroÃŸer Zuspruch fÃ¼r gemeinnÃ¼tzigen Fonds
    Neue Metrolinie in Lissabon: EU-Kommission wirft chinesischen Zulieferer raus
    Neue Metrolinie in Lissabon: EU-Kommission wirft chinesischen Zulieferer raus
    Helfer bemÃ¼hen sich weiter um vor Ostseeinsel Poel liegenden Buckelwal
    TÃ¶dlicher Raserunfall in Drogenrausch: Acht Jahre Haft fÃ¼r 26-JÃ¤hrigen in DÃ¼sseldorf
    TÃ¶dlicher Raserunfall in Drogenrausch: Acht Jahre Haft fÃ¼r 26-JÃ¤hrigen in DÃ¼sseldorf
    Trump: Iran
    Trump: Iran "bricht finanziell zusammen" wegen Blockade der StraÃŸe von Hormus
    US-Justizministerium klagt gegen BÃ¼rgerrechtsorganisation wegen bezahlter Informanten
    US-Justizministerium klagt gegen BÃ¼rgerrechtsorganisation wegen bezahlter Informanten
    Bundeswehr soll neu ausgerichtet werden
    Bundeswehr soll neu ausgerichtet werden
    Bundestag entscheidet am Freitag Ã¼ber verlÃ¤ngerte EntlastungsprÃ¤mie
    Bundestag entscheidet am Freitag Ã¼ber verlÃ¤ngerte EntlastungsprÃ¤mie

    Top Meldungen

    Aus fÃ¼r Cityline: Lufthansa streicht 20.000 KurzstreckenflÃ¼ge bis Oktober
    Aus fÃ¼r Cityline: Lufthansa streicht 20.000 KurzstreckenflÃ¼ge bis Oktober

    Mit dem Aus fÃ¼r die Tochtergesellschaft Cityline streicht die Lufthansa bis Oktober insgesamt 20.000 FlÃ¼ge. Seit Montag und bis Ende Mai fallen tÃ¤glich 120 Verbindungen weg,

    Mehr
    Unionsabgeordnete legen Konzept fÃ¼r Steuerreform vor
    Unionsabgeordnete legen Konzept fÃ¼r Steuerreform vor

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In die Verhandlungen von Union und SPD Ã¼ber eine Steuerreform kommt Bewegung. Aus der Unionsfraktion gibt es nun einen ersten konkreten

    Mehr
    GrÃ¼ne wollen Hauskauf erleichtern
    GrÃ¼ne wollen Hauskauf erleichtern

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In einem sogenannten Krisenaktionsplan schlagen die GrÃ¼nen-Politikerinnen Franziska Brantner und Katharina DrÃ¶ge erleichternde MaÃŸnahmen zum

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts