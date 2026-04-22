Durch die Druschba-Pipeline soll nach ukrainischen Angaben "binnen weniger Stunden" wieder Ã–l in Richtung Westen flieÃŸen. Die RÃ¶hre werde gegen 13.00 Uhr (MESZ) wieder ihren Betrieb aufnehmen, sagte ein ranghoher ukrainischer Beamter am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP, der anonym bleiben wollte.Â Dies kÃ¶nne aber auch schon frÃ¼her der Fall sein, fÃ¼gte er hinzu.
Die Ukraine hatte am Dienstag erklÃ¤rt, die nach eigenen Angaben im Januar durch einen russischen Angriff beschÃ¤digte Pipeline repariert zu haben. Sie warte nun auf einen Antrag aus Ungarn zur Wiederaufnahme der Lieferungen. Eine entsprechende Anfrage wurde ukrainischen Angaben zufolge nun durch den ungarischen Energiekonzern MOL gestellt. Das Unternehmen, das Ungarn und die Slowakei beliefert, forderte demnach rund 100.000 Tonnen Ã–l an. Â
Kiew hofft, dass durch die Wiederinbetriebnahme die letzte HÃ¼rde fÃ¼r die Auszahlung eines 90 Milliarden Euro schweren Kredits der EU fÃ¼r die Ukraine aus dem Weg gerÃ¤umt wird. Zuletzt hatte vor allem der ungarische MinisterprÃ¤sident Viktor Orban die Auszahlung blockiert - unter anderem mit Verweis auf die ausbleibenden Ã–llieferungen durch die Druschba-Pipeline. Nach seiner Wahlniederlage vor rund zehn Tagen hatte Orban angedeutet, die Auszahlung der Hilfen nicht weiter blockieren zu wollen.
Wirtschaft
Ukraine: Durch die Druschba-Pipeline flieÃŸt "in wenigen Stunden" wieder Ã–l
- AFP - 22. April 2026, 10:31 Uhr
Durch die Druschba-Pipeline soll nach ukrainischen Angaben 'binnen weniger Stunden' wieder Ã–l in Richtung Westen flieÃŸen. Die RÃ¶hre werde gegen 13.00 Uhr (MESZ) wieder ihren Betrieb aufnehmen, sagte ein ranghoher ukrainischer Beamter.
Durch die Druschba-Pipeline soll nach ukrainischen Angaben "binnen weniger Stunden" wieder Ã–l in Richtung Westen flieÃŸen. Die RÃ¶hre werde gegen 13.00 Uhr (MESZ) wieder ihren Betrieb aufnehmen, sagte ein ranghoher ukrainischer Beamter am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP, der anonym bleiben wollte.Â Dies kÃ¶nne aber auch schon frÃ¼her der Fall sein, fÃ¼gte er hinzu.
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