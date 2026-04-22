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GroÃŸrazzia wegen Steuerbetrug und Hehlerei im Palettenhandel

  • dts - 22. April 2026, 11:49 Uhr
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Polizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Dresden (dts Nachrichtenagentur) - Beamte des Landeskriminalamtes Sachsen haben am Mittwoch in Zusammenarbeit mit der Steuerfahndung Leipzig und weiteren Stellen 52 Objekte in acht BundeslÃ¤ndern durchsucht. Das teilten die Staatsanwaltschaften Leipzig und Chemnitz mit. Die MaÃŸnahmen stehen im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen Steuerhinterziehung und gewerbsmÃ¤ÃŸiger Hehlerei im Palettenhandel.

Im Fokus der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Leipzig stehen fÃ¼nf syrische Beschuldigte aus Leipzig, denen vorgeworfen wird, Ã¼ber verschiedene Firmen in Sachsen und anderen BundeslÃ¤ndern unvollstÃ¤ndige oder unrichtige Angaben gegenÃ¼ber den FinanzbehÃ¶rden gemacht zu haben. Der dadurch entstandene Steuerschaden wird auf etwa 1,7 Millionen Euro geschÃ¤tzt.

Parallel dazu ermittelt die Staatsanwaltschaft Chemnitz gegen einen 29-jÃ¤hrigen syrischen Beschuldigten aus Leipzig wegen gewerbsmÃ¤ÃŸiger Hehlerei. Er soll auf seinen PalettenhÃ¶fen in Sachsen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt Pfandgut angekauft und verÃ¤uÃŸert haben, obwohl er wusste, dass diese aus Straftaten stammten. Der Schaden belÃ¤uft sich auf mehr als 500.000 Euro. Im Zuge der MaÃŸnahmen wurde ein Haftbefehl vollstreckt und ein Arrestbeschluss Ã¼ber rund 500.000 Euro realisiert.

Die MaÃŸnahmen erfolgten vor allem im Raum Dresden, Leipzig, Ostsachsen und Erzgebirge. Zudem wurden neun Objekte in Sachsen-Anhalt, vier Objekte in ThÃ¼ringen, drei Objekte in Brandenburg, drei Objekte in Nordrhein-Westfalen sowie jeweils ein Objekt in Bayern, Baden-WÃ¼rttemberg und Hessen durchsucht. Insgesamt waren mehr als 300 Beamte im Einsatz.

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