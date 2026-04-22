Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung hat bei ihrer Kabinettssitzung am Mittwoch einen Gesetzentwurf zur Speicherung von IP-Adressen beschlossen. Das teilte das Bundesjustizministerium mit. Internetzugangsanbieter sollen demnach kÃ¼nftig verpflichtet werden, die IP-Adressen ihrer Kunden fÃ¼r drei Monate zu speichern. Diese MaÃŸnahme soll die AufklÃ¤rung von internetbezogenen Straftaten wie Kindesmissbrauch und Cyberbetrug erleichtern.
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die Speicherung ausschlieÃŸlich IP-Adressen und Portnummern betrifft, nicht jedoch andere Verkehrsdaten. Die Bildung von Bewegungsprofilen im Netz bleibe ausgeschlossen, so das Ministerium. ErmittlungsbehÃ¶rden kÃ¶nnten nur im Einzelfall Auskunft verlangen, welchem Anschlussinhaber eine IP-Adresse zu einem bestimmten Zeitpunkt zugeordnet war.
Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) sagte, dass der digitale Raum kein "Paradies fÃ¼r StraftÃ¤ter" sein dÃ¼rfe. "Zu viele Straftaten - ob Kindesmissbrauch, Online-Betrug oder digitale Gewalt - bleiben unaufgeklÃ¤rt, weil entscheidende Spuren wie IP-Adressen fehlen." Mit dem Entwurf habe man die Chance, eine zwanzigjÃ¤hrige Debatte um Freiheit und Sicherheit im Netz zu einem vernÃ¼nftigen Ergebnis zu fÃ¼hren.
Brennpunkte
Kabinett beschlieÃŸt Gesetzentwurf zur Speicherung von IP-Adressen
- dts - 22. April 2026, 11:24 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung hat bei ihrer Kabinettssitzung am Mittwoch einen Gesetzentwurf zur Speicherung von IP-Adressen beschlossen. Das teilte das Bundesjustizministerium mit. Internetzugangsanbieter sollen demnach kÃ¼nftig verpflichtet werden, die IP-Adressen ihrer Kunden fÃ¼r drei Monate zu speichern. Diese MaÃŸnahme soll die AufklÃ¤rung von internetbezogenen Straftaten wie Kindesmissbrauch und Cyberbetrug erleichtern.
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