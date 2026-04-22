MilitÃ¤rstrategie der Bundeswehr: StÃ¤rkste konventionelle Armee Europas bis 2039

Minister Pistorius (r.) und Generalinspekteur Breuer

Angesichts der internationalen Bedrohungslage hat sich die Bundeswehr erstmals in ihrer Geschichte eine MilitÃ¤rstrategie gegeben mit dem Ziel, die deutschen StreitkrÃ¤fte bis 2039 zur 'stÃ¤rksten konventionellen Armee in Europa' auszubauen.

Angesichts der internationalen Bedrohungslage hat sich die Bundeswehr erstmals in ihrer Geschichte eine MilitÃ¤rstrategie gegeben. Ziel sei es, Abschreckung und Verteidigung innerhalb der Nato zu stÃ¤rken und die Bundeswehr bis 2039 zur "stÃ¤rksten konventionellen Armee in Europa" auszubauen, sagte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Mittwoch in Berlin. Â



Selten sei eine MilitÃ¤rstrategie so nÃ¶tig gewesen "wie in dieser historischen Phase", sagte Pistorius. Die Bedrohungslage habe sich vor allem seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine verschÃ¤rft. Zudem werde die internationale Rechtsordnung so sehr infrage gestellt wie "wahrscheinlich seit dem Zweiten Weltkrieg noch nie". Die Welt sei unberechenbarer geworden, "und man muss auch sagen, gefÃ¤hrlicher".



Die Bundeswehr soll in drei Phasen gestÃ¤rkt werden, mit dem Ziel von insgesamt 460.000 einsatzbereiten Soldatinnen und Soldaten, einschlieÃŸlich Reservisten. In der ersten Phase brauche es bis 2029 einen schnellen Personalaufwuchs, um nach Pistorius' Worten "maximal durchhalte- und verteidigungsfÃ¤hig zu sein". Der personelle Aufwuchs sein der "wesentliche SchlÃ¼ssel fÃ¼r die Maximierung unserer Abschreckungs- und VerteidigungsfÃ¤higkeit".



Beim Aufwuchs in der zweiten Phase werde die Bundeswehr bis 2035 flexibel auf die VerfÃ¼gbarkeit militÃ¤rischer AusrÃ¼stung und auf die Entwicklung der Bedrohungslage reagieren. In dieser Phase sollen die StreitkrÃ¤fte ihre europÃ¤ische FÃ¼hrungsrolle stÃ¤rken.



In der dritten Phase "bis 2039 und darÃ¼ber hinaus" gehe es um die "FÃ¤higkeiten von Ã¼bermorgen". Dabei wÃ¼rden automatisierte Waffensysteme und kÃ¼nstliche Intelligenz eines wesentliche Rolle spielen. Die Ambition mÃ¼sse sein, "stÃ¤rkste konventionelle Armee in Europa zu sein", betonte der Minister. Â Â



Pistorius sieht den Personalaufwuchs auf gutem Weg. Bis 2029 rechnet das Bundesverteidigungsministerium mit 204.000 Soldaten und 140.000 Reservisten. In diesem Jahr habe es bereits zehn Prozent mehr Einstellungen gegeben als im Vorjahr, sagte Verteidigungs-StaatssekretÃ¤r Nils Hilmer. 2025 sei bereits das beste Einstellungsjahr seit Aussetzen des Grundwehrdienstes gewesen, "und das erste Jahr, wo wir wieder aufgewachsen sind". Das Interesse an den StreitkrÃ¤ften sei weiterhin hoch.