"White Tiger" als Vorbild: Junger mutmaÃŸlicher Onlinesadist in Hamburg angeklagt

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Die Staatsanwaltschaft Hamburg hat Anklage gegen einen Jugendlichen in einem weiteren Fall von mutmaÃŸlichem Onlinesadismus erhoben. Er soll sieben MÃ¤dchen zu sexuellen und selbstverletzenden Handlungen vor laufender Kamera genÃ¶tigt haben.

Die Staatsanwaltschaft Hamburg hat Anklage gegen einen Jugendlichen in einem weiteren Fall von mutmaÃŸlichem Onlinesadismus erhoben. Er soll sieben MÃ¤dchen im Alter zwischen zwÃ¶lf und 15 Jahren "zu sexuellen und selbstverletzenden Handlungen vor der Kamera genÃ¶tigt" haben, wie die AnklagebehÃ¶rde am Dienstagabend mitteilte. Die mutmaÃŸlichen Taten beging er demnach teilweise allein, teils mit MittÃ¤tern in von ihm gegrÃ¼ndeten Gruppen in sozialen Medien zwischen Mai 2023 und MÃ¤rz 2024.



Laut Staatsanwaltschaft orientierte sich der Beschuldigte am Vorbild des globalen Onlinesadistennetzwerks 764, zu dem auch ein als "White Tiger" bekannt gewordener Beschuldigter gehÃ¶rt, der sich seit Januar vor dem Landgericht Hamburg unter anderem wegen Mordes verantworten muss. Verbindungen zu diesem bestÃ¼nden den Ermittlungen zufolge jedoch nicht.



Die BehÃ¶rde wirft dem zur Tatzeit noch jugendlichen Angeklagten unter anderem schweren sexuellen Missbrauch von Kindern, sexuelle NÃ¶tigung und gefÃ¤hrliche KÃ¶rperverletzungen in mittelbarer TÃ¤terschaft vor. Er habe die Opfer "emotional manipuliert und sie durch zuvor erlangte persÃ¶nliche Informationen und kompromittierende Aufnahmen zu immer gravierenderen Verhaltensweisen gezwungen". Insgesamt gehe es um 37 Taten. Unter anderem hÃ¤tten sich Opfer Namen in die Haut geritzt.



Dazu kommen mutmaÃŸliche gewaltsame Attacken auf MÃ¤nner aus "vermutlich homophoben Motiven". Der Beschuldigte soll laut Staatsanwaltschaft zwischen Sommer 2024 und FrÃ¼hjahr 2025 in Hamburg Ã¼ber Datingportale fÃ¼r Homosexuelle insgesamt elf Treffen vereinbart haben, bei denen er die GeschÃ¤digten dann Ã¼berraschend angriff und kÃ¶rperlich verletzte.



Der Angeklagte wurde demnach schon am 23. Dezember in Untersuchungshaft genommen, weitere Angaben zu ihm oder den mutmaÃŸlichen Opfern machten die Ermittler nicht. Das Landgericht Hamburg muss die Anklage prÃ¼fen und Ã¼ber die ErÃ¶ffnung eines Hauptverfahrens entscheiden. Ein mÃ¶glicher Prozess werde aufgrund des Alters der Beteiligten in jedem Fall unter Ausschluss der Ã–ffentlichkeit gefÃ¼hrt, betonte die Staatsanwaltschaft.



Dem unter seinem Pseudonym "White Tiger" bekannten Beschuldigten werden in seinem Prozess mehr als 200 Straftaten zur Last gelegt, die er von 2021 bis 2023 an mehr als Opfern im Kindes- und Jugendalter begangen haben soll. Er soll psychisch labile Jugendliche Ã¼ber das Internet zu Gewalttaten gegen sich selbst gedrÃ¤ngt haben, ein 13-JÃ¤hriger soll wÃ¤hrend eines im Internet Ã¼bertragenen Streams Suizid begangen haben.



Sadistische und gewaltbereite Onlinegruppierungen sind nach Angaben des Bundeskriminalamts eine wachsende Gefahr fÃ¼r junge Menschen. Die hÃ¤ufig noch sehr jungen TÃ¤ter suchten gezielt nach besonders sensiblen oder psychisch bereits auffÃ¤lligen Opfer, um diese zu manipulieren und durch Erpressung erniedrigenden und selbstverletzenden Handlungen zu zwingen. Die BehÃ¶rden sprechen auch von "Com"-Taten - das ist die AbkÃ¼rzung des englischen Worts Community fÃ¼r Gemeinschaft oder Gruppe.