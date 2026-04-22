Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Etwa jedes dritte Unternehmen (36 Prozent) hÃ¤lt die Aktivrente fÃ¼r ein hilfreiches Instrument gegen den ArbeitskrÃ¤ftemangel. Gleichzeitig findet etwa jedes vierte Unternehmen (28 Prozent) die Aktivrente wenig oder gar nicht hilfreich, wie aus der aktuellen Personalleiterbefragung von Randstad und dem Ifo-Institut hervorgeht.
"In der Aktivrente sehen die Unternehmen die Chance, Mitarbeitende auch nach dem Renteneintritt im Unternehmen zu halten", sagte Ifo-Forscherin Daria Schaller. "Andererseits befÃ¼rchten einige Unternehmen, dass die Aktivrente das demografische Problem nicht lÃ¶st, sondern es lediglich aufschiebt."
Mehr als zwei Drittel (70 Prozent) der Unternehmen sagen, dass sie bereits vor der EinfÃ¼hrung der Aktivrente Mitarbeitende beschÃ¤ftigt haben, die Rente beziehen. Bei den restlichen 30 Prozent ist das nicht der Fall. Ein GroÃŸteil (83 Prozent) der Mitarbeiter im Rentenalter, war dabei schon vor Renteneintritt im Unternehmen beschÃ¤ftigt; nur 17 Prozent stiegen erst nach Ende ihres aktiven Arbeitslebens in ihre aktuelle Stelle ein.
Die Aktivrente gilt seit dem 1. Januar 2026. Sie schafft Anreize fÃ¼r Arbeitnehmer, auch nach Erreichen der Regelaltersgrenze einer sozialversicherungspflichtigen BeschÃ¤ftigung nachzugehen, indem ein steuerfreier Hinzuverdienst von bis zu 2.000 Euro monatlich (24.000 Euro jÃ¤hrlich) gewÃ¤hrt wird.
Wirtschaft
Nur jedes dritte Unternehmen befÃ¼rwortet Aktivrente
- dts - 22. April 2026, 09:54 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Etwa jedes dritte Unternehmen (36 Prozent) hÃ¤lt die Aktivrente fÃ¼r ein hilfreiches Instrument gegen den ArbeitskrÃ¤ftemangel. Gleichzeitig findet etwa jedes vierte Unternehmen (28 Prozent) die Aktivrente wenig oder gar nicht hilfreich, wie aus der aktuellen Personalleiterbefragung von Randstad und dem Ifo-Institut hervorgeht.
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