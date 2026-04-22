Drohender Pipeline-Stopp: BER erwartet keine Kerosin-EngpÃ¤sse

Flughafen BER (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Trotz Berichten Ã¼ber einen drohenden Lieferstopp fÃ¼r kasachisches RohÃ¶l durch die Druschba-Pipeline sieht der Flughafen Berlin Brandenburg (BER) aktuell keine Gefahr fÃ¼r den Flugbetrieb. "Bislang haben die Fluggesellschaften keine FlÃ¼ge zum BER aufgrund von Kerosinmangel gestrichen oder uns gegenÃ¼ber entsprechende MaÃŸnahmen angekÃ¼ndigt", sagte ein Sprecher der Flughafengesellschaft dem "Handelsblatt" (Donnerstagsausgabe). "Zu der Situation durch die angekÃ¼ndigte Unterbrechung der Pipeline liegen uns keine weiteren Erkenntnisse vor."



Der Sprecher wies zudem darauf hin, dass der BER keinen direkten Einfluss auf die Treibstofflogistik habe. Das Tanklager am BER werde von einer privaten Infrastrukturgesellschaft betrieben, der nach eigenen Angaben "keine LieferengpÃ¤sse bekannt" seien. "Belieferung, Lagerung und die weitere operative Versorgung liegen bei den dafÃ¼r zustÃ¤ndigen MineralÃ¶lunternehmen und ihren Vertragspartnern."



Eine Prognose zur kÃ¼nftigen Versorgungslage oder zu mÃ¶glichen EngpÃ¤ssen fÃ¼r die Zeit nach einer mÃ¶glichen Pipeline-Unterbrechung wollte der BER-Sprecher daher nicht abgeben. Dies sei Sache der Airlines und MineralÃ¶lkonzerne.

