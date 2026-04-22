Brennpunkte

Fast 300 Schweine verenden bei Brand auf Bauernhof in Niedersachsen

  • AFP - 22. April 2026, 11:29 Uhr
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Schweine
Bild: AFP

SchÃ¤tzungsweise 280 Schweine sind bei einem Brand auf einem Bauernhof im niedersÃ¤chsischen Holdorf verendet. Laut Polizei brach das Feuer in einem Komplex aus drei miteinander verbundenen StÃ¤llen aus. Rund 170 Tiere wurden gerettet.

SchÃ¤tzungsweise 280 Schweine sind bei einem Brand auf einem Bauernhof im niedersÃ¤chsischen Holdorf verendet. Wie die Polizei in Cloppenburg am Mittwoch mitteilte, brach das Feuer am Dienstag in einem Komplex aus drei miteinander verbundenen StÃ¤llen aus. Rund 170 Tiere wurden demnach gerettet. Die Brandursache war den Angaben zufolge zunÃ¤chst unklar.

Nach Angaben der Beamten brach das Feuer im mittleren der StÃ¤lle aus und griff auf den Dachstuhl eines weiteren Stalls Ã¼ber. Etwa hundert Feuerwehrleute aus mehreren umliegenden Gemeinden waren im Einsatz und konnten die Flammen eindÃ¤mmen. In den StÃ¤llen befanden sich insgesamt etwa 450 Schweine, nach ersten SchÃ¤tzungen Ã¼berlebten etwa 280 nicht.

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