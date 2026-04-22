Trump: Iran "bricht finanziell zusammen" wegen Blockade der StraÃŸe von Hormus

Frachter in der StraÃŸe von Hormus

Laut US-PrÃ¤sident Donald Trump steht der Iran wegen der fortdauernden SchlieÃŸung der StraÃŸe von Hormus kurz vor dem finanziellen Kollaps. 'Der Iran bricht finanziell zusammen!', schrieb Trump am Mittwoch in seinem Onlinedienst Truth Social.

Laut US-PrÃ¤sident Donald Trump steht der Iran wegen der fortdauernden SchlieÃŸung der StraÃŸe von Hormus kurz vor dem finanziellen Kollaps. "Der Iran bricht finanziell zusammen!", schrieb Trump am Mittwoch in seinem Onlinedienst Truth Social. Die Islamische Republik "hungert nach Geld", fÃ¼gte Trump hinzu.



Dem US-PrÃ¤sidenten zufolge wolle Teheran eigentlich, dass die strategisch wichtige Meerenge "sofort geÃ¶ffnet wird". Die Islamische Republik habe allerdings erklÃ¤rt, die StraÃŸe von Hormus weiter zu blockieren, weil sie damit "ihr Gesicht wahren" kÃ¶nne, fÃ¼hrte Trump weiter aus.Â



Der iranische Landwirtschaftsminister stellte die Situation dagegen anders dar. "Trotz der US-Seeblockade haben wir keine Probleme mit der Versorgung mit GrundgÃ¼tern und Nahrungsmitteln", erklÃ¤rte Landwirtschaftsminister Gholamresa Nuri am Dienstag der staatlichen Nachrichtenagentur Irna. Aufgrund der GrÃ¶ÃŸe des Irans seien "Importe Ã¼ber verschiedenen Grenzen mÃ¶glich". Zudem wÃ¼rden "etwa 85 Prozent der landwirtschaftlichen Produkte und GrundgÃ¼ter" im Inland produziert, erklÃ¤rte Nuri.



Der Iran hatte die StraÃŸe von Hormus, durch die normalerweise ein FÃ¼nftel der weltweiten Ã–l- und FlÃ¼ssiggaslieferungen verlÃ¤uft, zu Beginn der Angriffe der USA und Israels Ende Februar de facto gesperrt. Nach einer zwischenzeitlichen Ã–ffnung fÃ¼r einen Tag schloss Teheran die Meerenge am Wochenende wieder. Die US-Marine blockiert ihrerseits iranische HÃ¤fen. Die Sperrung hat zu einem sprunghaften Anstieg der Energiepreise gefÃ¼hrt.