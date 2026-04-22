US-Justizministerium klagt gegen BÃ¼rgerrechtsorganisation wegen bezahlter Informanten

Justizminister Todd Blanche

Das US-Justizministerium hat wegen der mutmaÃŸlichen Nutzung bezahlter Informanten aus extremistischen Kreisen Klage gegen die bekannte BÃ¼rgerrechtsorganisation Southern Poverty Law Center (SPLC) eingereicht.

Das US-Justizministerium hat wegen der mutmaÃŸlichen Nutzung bezahlter Informanten aus extremistischen Kreisen Klage gegen die bekannte BÃ¼rgerrechtsorganisationÂ SouthernÂ PovertyÂ Law Center (SPLC) eingereicht. Der Organisation werde vorgeworfen, in den Jahren 2014 bis 2023 mindestens drei Millionen Dollar (2,55 Millionen Euro) an acht Informanten innerhalb des rassistischen Ku-Klux-Klans und weiterer extremistischer Gruppen gezahlt zu haben, erklÃ¤rte Justizminister Todd Blanche am Dienstag (Ortszeit). Die SPLC wies die VorwÃ¼rfe entschieden zurÃ¼ck.



"Die SPLC ist eine gemeinnÃ¼tzige Organisation, die vorgibt, weiÃŸe Vorherrschaft und Rassenhass zu bekÃ¤mpfen, indem sie Ã¼ber extremistische Gruppen berichtet", sagte Blanche vor Journalisten. Die BÃ¼rgerrechtsorganisation habe jedoch "den Extremismus, den es angeblich bekÃ¤mpft, selbst geschÃ¼rt", indem es Informanten innerhalb rassistischer Gruppen finanzierte.



Die SPLC wies die VorwÃ¼rfe entschieden zurÃ¼ck. Die BÃ¼rgerrechtsorganisation habe in der Vergangenheit zwar tatsÃ¤chlich Informanten eingesetzt, "um glaubwÃ¼rdige Informationen Ã¼ber extrem gewalttÃ¤tige Gruppen zu sammeln", erklÃ¤rte SPLC-Chef Bryan Fair in einer Videobotschaft. Dies sei jedoch zu Hochzeiten der US-BÃ¼rgerrechtsbewegung geschehen, wÃ¤hrend der "BombenanschlÃ¤ge auf Kirchen, staatlich gefÃ¶rderter Gewalt gegen Demonstranten und Morde an Aktivisten" verÃ¼bt worden seien, die "vom Justizsystem ungeahndet blieben".Â



Die durch Informanten erhaltene Informationen seien zudem "regelmÃ¤ÃŸig an bundesstaatliche StrafverfolgungsbehÃ¶rden weitergegeben" worden, erklÃ¤rte Fair.Â In jÃ¼ngerer Vergangenheit seien keine Informanten aus extremistischen Gruppierungen genutzt worden.



"Seit 55 Jahren ist das das Southern Poverty Law Center ein Leuchtturm der Hoffnung und kÃ¤mpft gegen weiÃŸe Vorherrschaft und verschiedene Formen der Diskriminierung", betonte Fair. Die Organisation werde sich "nicht einschÃ¼chtern lassen" und sich "energisch" gegen die VorwÃ¼rfe verteidigen.