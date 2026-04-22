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TÃ¶dlicher Raserunfall in Drogenrausch: Acht Jahre Haft fÃ¼r 26-JÃ¤hrigen in DÃ¼sseldorf

  • AFP - 22. April 2026, 10:09 Uhr
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Justitia
Bild: AFP

Ein 26-JÃ¤hriger ist nach einem tÃ¶dlichen Raserunfall im Drogenrausch in Neuss in Nordrhein-Westfalen zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht DÃ¼sseldorf sprach den Angeklagten wegen eines verbotenen Autorennens mit Todesfolge schuldig.

Ein 26-JÃ¤hriger ist nach einem tÃ¶dlichen Raserunfall im Drogenrausch in Neuss in Nordrhein-Westfalen zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht DÃ¼sseldorf sprach den Angeklagten am Dienstag wegen eines verbotenen Autorennens mit Todesfolge sowie vorsÃ¤tzlicher GefÃ¤hrdung des StraÃŸenverkehrs schuldig, wie ein Gerichtssprecher am Mittwoch sagte. Bei dem Raserunfall im August 2025 war eine 66-jÃ¤hrige Radfahrerin ums Leben gekommen.Â 

Laut Anklage soll der stark betrunkene und berauschte Angeklagte in Neuss mit hohem Tempo unterwegs gewesen sein und dabei mehrfach Fahrzeuge Ã¼ber die Gegenfahrbahn Ã¼berholt haben. Dabei habe er unter dem Einfluss von Cannabis und Kokain gestanden.Â 

In einer Rechtskurve soll er mit mindestens 84 Stundenkilometern die Kontrolle Ã¼ber den Wagen verloren haben und auf einen Geh- und Radweg geraten sein. Dort habe er die 66-jÃ¤hrige Radfahrerin mit mindestens 76 Stundenkilometern frontal erfasst. Die Frau starb noch am Unfallort.

Dem Angeklagten wurde auch die Fahrerlaubnis entzogen, eine neue darf er frÃ¼hestens nach fÃ¼nf Jahren beantragen. Die Staatsanwaltschaft plÃ¤dierte im Prozess auf Mord und lebenslange Haft, die Verteidigung auf eine zeitige beziehungsweise milde Strafe wegen fahrlÃ¤ssiger TÃ¶tung.

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