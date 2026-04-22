Mit dem Aus fÃ¼r die Tochtergesellschaft Cityline streicht die Lufthansa bis Oktober insgesamt 20.000 FlÃ¼ge. Seit Montag und bis Ende Mai fallen tÃ¤glich 120 Verbindungen weg, wie der Konzern am Dienstagabend mitteilte. Ende April will er bekanntgeben, wie die "Flugplanoptimierung" ab Juni aussehen wird. Mit der Streichung der insgesamt 20.000 FlÃ¼ge spare Lufthansa mehr als 40.000 Tonnen Kerosin, dessen Preis sich seit Beginn des Iran-Kriegs verdoppelt habe.Â
Lufthansa hatte vergangene Woche Ã¼berraschend das sofortige Aus fÃ¼r Cityline bekanntgegeben. Gestrichen sind jetzt "zumindest vorÃ¼bergehend" die Verbindungen von Frankfurt am Main nach Bydgoszcz und Rzeszow in Polen sowie nach Stavanger in Norwegen. Zehn Verbindungen werden Ã¼ber andere Drehkreuze als bisher geleitet, betroffen sind FlÃ¼ge nach Heringsdorf, Cork, Danzig, Ljubljana, Rijeka, Sibiu, Stuttgart, Trondheim, Tivat und Breslau. Die Lufthansa hat sechs Drehkreuze - neben Frankfurt und MÃ¼nchen sind das Wien, ZÃ¼rich, BrÃ¼ssel und Rom.Â Passagiere hÃ¤tten weiterhin "Zugang zum weltweiten Streckennetz", versicherte der Konzern.
Gestrichen wÃ¼rden "unwirtschaftliche KurzstreckenflÃ¼ge" im Streckennetz. In der gesamten Gruppe - dazu gehÃ¶ren neben Lufthansa auch Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines und ITA Airways - reduziere sich das Angebot an Sitzkilometern um knapp ein Prozent.Â
Der Konzern betonte, fÃ¼r die im Sommerflugplan vorgesehenen FlÃ¼ge erwarte er eine "stabile Treibstoffversorgung". Dazu arbeite die Lufthansa "an unterschiedlichen MaÃŸnahmen, beispielsweise zur physischen Versorgung mit Kerosin sowie zur Preissicherung".
Wirtschaft
Aus fÃ¼r Cityline: Lufthansa streicht 20.000 KurzstreckenflÃ¼ge bis Oktober
- AFP - 22. April 2026, 08:04 Uhr
Mit dem Aus fÃ¼r die Tochtergesellschaft Cityline streicht die Lufthansa bis Oktober insgesamt 20.000 FlÃ¼ge. Seit Montag und bis Ende Mai fallen tÃ¤glich 120 Verbindungen weg, wie der Konzern am Dienstagabend mitteilte.
Mit dem Aus fÃ¼r die Tochtergesellschaft Cityline streicht die Lufthansa bis Oktober insgesamt 20.000 FlÃ¼ge. Seit Montag und bis Ende Mai fallen tÃ¤glich 120 Verbindungen weg, wie der Konzern am Dienstagabend mitteilte. Ende April will er bekanntgeben, wie die "Flugplanoptimierung" ab Juni aussehen wird. Mit der Streichung der insgesamt 20.000 FlÃ¼ge spare Lufthansa mehr als 40.000 Tonnen Kerosin, dessen Preis sich seit Beginn des Iran-Kriegs verdoppelt habe.Â
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