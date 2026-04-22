Wirtschaft

Aus fÃ¼r Cityline: Lufthansa streicht 20.000 KurzstreckenflÃ¼ge bis Oktober

  • AFP - 22. April 2026, 08:04 Uhr
Bild vergrößern: Aus fÃ¼r Cityline: Lufthansa streicht 20.000 KurzstreckenflÃ¼ge bis Oktober
Cityline-Maschine in Genf
Bild: AFP

Mit dem Aus fÃ¼r die Tochtergesellschaft Cityline streicht die Lufthansa bis Oktober insgesamt 20.000 FlÃ¼ge. Seit Montag und bis Ende Mai fallen tÃ¤glich 120 Verbindungen weg, wie der Konzern am Dienstagabend mitteilte.

Mit dem Aus fÃ¼r die Tochtergesellschaft Cityline streicht die Lufthansa bis Oktober insgesamt 20.000 FlÃ¼ge. Seit Montag und bis Ende Mai fallen tÃ¤glich 120 Verbindungen weg, wie der Konzern am Dienstagabend mitteilte. Ende April will er bekanntgeben, wie die "Flugplanoptimierung" ab Juni aussehen wird. Mit der Streichung der insgesamt 20.000 FlÃ¼ge spare Lufthansa mehr als 40.000 Tonnen Kerosin, dessen Preis sich seit Beginn des Iran-Kriegs verdoppelt habe.Â 

Lufthansa hatte vergangene Woche Ã¼berraschend das sofortige Aus fÃ¼r Cityline bekanntgegeben. Gestrichen sind jetzt "zumindest vorÃ¼bergehend" die Verbindungen von Frankfurt am Main nach Bydgoszcz und Rzeszow in Polen sowie nach Stavanger in Norwegen. Zehn Verbindungen werden Ã¼ber andere Drehkreuze als bisher geleitet, betroffen sind FlÃ¼ge nach Heringsdorf, Cork, Danzig, Ljubljana, Rijeka, Sibiu, Stuttgart, Trondheim, Tivat und Breslau. Die Lufthansa hat sechs Drehkreuze - neben Frankfurt und MÃ¼nchen sind das Wien, ZÃ¼rich, BrÃ¼ssel und Rom.Â Passagiere hÃ¤tten weiterhin "Zugang zum weltweiten Streckennetz", versicherte der Konzern.

Gestrichen wÃ¼rden "unwirtschaftliche KurzstreckenflÃ¼ge" im Streckennetz. In der gesamten Gruppe - dazu gehÃ¶ren neben Lufthansa auch Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines und ITA Airways - reduziere sich das Angebot an Sitzkilometern um knapp ein Prozent.Â 

Der Konzern betonte, fÃ¼r die im Sommerflugplan vorgesehenen FlÃ¼ge erwarte er eine "stabile Treibstoffversorgung". Dazu arbeite die Lufthansa "an unterschiedlichen MaÃŸnahmen, beispielsweise zur physischen Versorgung mit Kerosin sowie zur Preissicherung".

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    25 Prozent der ErwerbstÃ¤tigen im Homeoffice - Anteil leicht Ã¼ber EU-Durchschnitt
    25 Prozent der ErwerbstÃ¤tigen im Homeoffice - Anteil leicht Ã¼ber EU-Durchschnitt

    Ein Viertel aller Arbeitnehmer und SelbststÃ¤ndigen in Deutschland arbeitet zumindest gelegentlich im Homeoffice. Damit lag der Anteil im vergangenen Jahr leicht Ã¼ber dem

    Mehr
    Wirtschaftsministerin Reiche stellt FrÃ¼hjahrsprojektion der Bundesregierung vor
    Wirtschaftsministerin Reiche stellt FrÃ¼hjahrsprojektion der Bundesregierung vor

    Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) stellt am Mittwoch (14.15 Uhr) in der Bundespressekonferenz in Berlin die aktuelle Wachstumsprognose der Regierung vor. Die

    Mehr
    EU-Kommission stellt Strategie fÃ¼r Wege aus der Energiekrise vor
    EU-Kommission stellt Strategie fÃ¼r Wege aus der Energiekrise vor

    Die EU-Kommission will am Mittwoch ihre VorschlÃ¤ge fÃ¼r Wege aus der Energiekrise vorlegen. Dabei dÃ¼rfte es vor allem um eine bessere Koordinierung zwischen den Mitgliedstaaten

    Mehr
    AFP-Recherche: Plantagenholz aus Indonesien fÃ¼r
    AFP-Recherche: Plantagenholz aus Indonesien fÃ¼r "klimaneutrale" Verpackungen
    Russland und Nordkorea feiern Bau der ersten gemeinsamen StraÃŸenbrÃ¼cke
    Russland und Nordkorea feiern Bau der ersten gemeinsamen StraÃŸenbrÃ¼cke
    Milliarden auf vergessenen Konten: GroÃŸer Zuspruch fÃ¼r gemeinnÃ¼tzigen Fonds
    Milliarden auf vergessenen Konten: GroÃŸer Zuspruch fÃ¼r gemeinnÃ¼tzigen Fonds
    Neue Metrolinie in Lissabon: EU-Kommission wirft chinesischen Zulieferer raus
    Neue Metrolinie in Lissabon: EU-Kommission wirft chinesischen Zulieferer raus
    Containerschiff vor dem Oman von iranischem Schnellboot beschossen
    Containerschiff vor dem Oman von iranischem Schnellboot beschossen
    Linnemann: SPD sollte bei Rente die RealitÃ¤ten erkennen
    Linnemann: SPD sollte bei Rente die RealitÃ¤ten erkennen
    Deutscher Pflegerat kritisiert KÃ¼rzungsplÃ¤ne Warkens scharf
    Deutscher Pflegerat kritisiert KÃ¼rzungsplÃ¤ne Warkens scharf
    Etwas mehr ErwerbstÃ¤tige arbeiten im Homeoffice
    Etwas mehr ErwerbstÃ¤tige arbeiten im Homeoffice
    Unionsabgeordnete legen Konzept fÃ¼r Steuerreform vor
    Unionsabgeordnete legen Konzept fÃ¼r Steuerreform vor
    GrÃ¼ne wollen Hauskauf erleichtern
    GrÃ¼ne wollen Hauskauf erleichtern

    Top Meldungen

    Bundesregierung einigt sich auf Notfallreform
    Bundesregierung einigt sich auf Notfallreform

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung hat sich auf eine Reform der Notfallversorgung geeinigt. Das berichtet die "Frankfurter Allgemeine Zeitung"

    Mehr
    "EntlastungsprÃ¤mie" soll fÃ¼r Aufstocker nicht angerechnet werden

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die geplante steuerfreie PrÃ¤mie in HÃ¶he von bis zu 1.000 Euro fÃ¼r Arbeitnehmer soll von Arbeitgebern auch an EmpfÃ¤nger der geplanten

    Mehr
    Bundestagsfraktionen uneins Ã¼ber geplante DiÃ¤ten-ErhÃ¶hung
    Bundestagsfraktionen uneins Ã¼ber geplante DiÃ¤ten-ErhÃ¶hung

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die geplante ErhÃ¶hung der AbgeordnetendiÃ¤ten stÃ¶ÃŸt auf Kritik aus mehreren politischen Lagern. Von der Union wird die bestehende Regelung

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts