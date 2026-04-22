Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) stellt am Mittwoch (14.15 Uhr) in der Bundespressekonferenz in Berlin die aktuelle Wachstumsprognose der Regierung vor. Die fÃ¼hrenden deutschen Wirtschaftsinstitute, auf deren Prognose die Projektion der Bundesregierung fuÃŸt, hatten ihre Erwartungen aus dem Herbst vor dem Hintergrund des Iran-Krieges mehr als halbiert. FÃ¼r das laufende Jahr erwarteten sie nur noch 0,6 Prozent Wirtschaftswachstum.
Der Anstieg der Kraftstoffpreise wegen der Sperrung der StraÃŸe von Hormus und der ZerstÃ¶rung von Energieinfrastruktur in den Golfstaaten durch den Iran machen der deutschen Wirtschaft zu schaffen. Die weitere Entwicklung und jegliche Prognosen sind angesichts der volatilen Lage in Nahost zudem mit groÃŸer Unsicherheit behaftet.
Wirtschaft
Wirtschaftsministerin Reiche stellt FrÃ¼hjahrsprojektion der Bundesregierung vor
- AFP - 22. April 2026, 04:01 Uhr
Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) stellt am Mittwoch (14.15 Uhr) in der Bundespressekonferenz die aktuelle Wachstumsprognose der Regierung vor.
Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) stellt am Mittwoch (14.15 Uhr) in der Bundespressekonferenz in Berlin die aktuelle Wachstumsprognose der Regierung vor. Die fÃ¼hrenden deutschen Wirtschaftsinstitute, auf deren Prognose die Projektion der Bundesregierung fuÃŸt, hatten ihre Erwartungen aus dem Herbst vor dem Hintergrund des Iran-Krieges mehr als halbiert. FÃ¼r das laufende Jahr erwarteten sie nur noch 0,6 Prozent Wirtschaftswachstum.
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