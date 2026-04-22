Bundeswehr soll neu ausgerichtet werden

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundeswehr soll grundlegend neu ausgerichtet werden. Die PrioritÃ¤t liege auf der Landes- und BÃ¼ndnisverteidigung, heiÃŸt es in dem am Mittwoch von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) vorgestellten Konzept. MilitÃ¤rstrategie, FÃ¤higkeiten und Aufstellung, die Reserve sowie der Personalaufwuchs werden demnach an die Bedrohungslage angepasst.
"Erstmals in der Geschichte der Bundeswehr geben wir uns eine MilitÃ¤rstrategie", sagte Pistorius. Und das habe mehrere GrÃ¼nde: "Selten war eine MilitÃ¤rstrategie so nÃ¶tig wie in dieser historischen Phase." Die Bedrohungslage habe sich vor allem seit Putins Krieg gegen die Ukraine verschÃ¤rft. "AuÃŸerdem wird die internationale Rechtsordnung so sehr infrage gestellt, wie schon lange nicht mehr oder wahrscheinlich seit dem Zweiten Weltkrieg noch nie." Die Welt sei unberechenbarer und gefÃ¤hrlicher geworden, so der Minister. "Und daher haben wir sehr klar analysiert: Wie wird sich die Bedrohungslage in den kommenden Jahren weiterentwickeln? Welche Szenarien sind denkbar oder wahrscheinlich?"
Das FÃ¤higkeitsprofil werde aus der MilitÃ¤rstrategie abgeleitet, fÃ¼gte der Minister hinzu. Dabei gehe es darum, welche konkreten militÃ¤rischen FÃ¤higkeiten die Bundeswehr haben mÃ¼sse. "Es geht vor allem dabei um die QualitÃ¤t der FÃ¤higkeiten und um die Rolle, die wir bei der FÃ¤higkeitserfÃ¼llung der FÃ¤higkeitsziele der Nato, aber auch unserer eigenen nationalen, Ã¼bernehmen."
In den PlÃ¤nen des Ministeriums ist auch eine neue Strategie der Reserve vorgesehen, die auf eine deutliche VergrÃ¶ÃŸerung sowie eine engere Einbindung in die Truppe abzielt. Zudem wird der Aufwuchsplan fÃ¼r die Bundeswehr festgesetzt. Die Truppe soll demnach von derzeit rund 186.000 Soldaten bis Mitte der DreiÃŸigerjahre auf 260.000 Aktive anwachsen. Im gleichen Zeitraum ist ein paralleler Aufwuchs der Reserve von derzeit rund 70.000 Reservisten auf dann mindestens 200.000 Personen vorgesehen.
Brennpunkte
Bundeswehr soll neu ausgerichtet werden
- dts - 22. April 2026, 09:46 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundeswehr soll grundlegend neu ausgerichtet werden. Die PrioritÃ¤t liege auf der Landes- und BÃ¼ndnisverteidigung, heiÃŸt es in dem am Mittwoch von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) vorgestellten Konzept. MilitÃ¤rstrategie, FÃ¤higkeiten und Aufstellung, die Reserve sowie der Personalaufwuchs werden demnach an die Bedrohungslage angepasst.
Weitere Meldungen
Vor dem Ostseeinsel Poel bei Wismar hat sich eine private RettungsinitiativeÂ am Mittwoch weiter um den dort seit inzwischen rund drei Wochen festliegenden Buckelwal bemÃ¼ht. AufMehr
Ein 26-JÃ¤hriger ist nach einem tÃ¶dlichen Raserunfall im Drogenrausch in Neuss in Nordrhein-Westfalen zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht DÃ¼sseldorf sprachMehr
Laut US-PrÃ¤sident Donald Trump steht der Iran wegen der fortdauernden SchlieÃŸung der StraÃŸe von Hormus kurz vor dem finanziellen Kollaps. "Der Iran bricht finanziellMehr
Top Meldungen
Ein Viertel aller Arbeitnehmer und SelbststÃ¤ndigen in Deutschland arbeitet zumindest gelegentlich im Homeoffice. Damit lag der Anteil im vergangenen Jahr leicht Ã¼ber demMehr
Mit dem Aus fÃ¼r die Tochtergesellschaft Cityline streicht die Lufthansa bis Oktober insgesamt 20.000 FlÃ¼ge. Seit Montag und bis Ende Mai fallen tÃ¤glich 120 Verbindungen weg,Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In die Verhandlungen von Union und SPD Ã¼ber eine Steuerreform kommt Bewegung. Aus der Unionsfraktion gibt es nun einen ersten konkretenMehr