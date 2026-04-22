Bundeswehr soll neu ausgerichtet werden

Vorstellung Gesamtkonzept fÃ¼r Verteidigung am 22.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundeswehr soll grundlegend neu ausgerichtet werden. Die PrioritÃ¤t liege auf der Landes- und BÃ¼ndnisverteidigung, heiÃŸt es in dem am Mittwoch von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) vorgestellten Konzept. MilitÃ¤rstrategie, FÃ¤higkeiten und Aufstellung, die Reserve sowie der Personalaufwuchs werden demnach an die Bedrohungslage angepasst.



"Erstmals in der Geschichte der Bundeswehr geben wir uns eine MilitÃ¤rstrategie", sagte Pistorius. Und das habe mehrere GrÃ¼nde: "Selten war eine MilitÃ¤rstrategie so nÃ¶tig wie in dieser historischen Phase." Die Bedrohungslage habe sich vor allem seit Putins Krieg gegen die Ukraine verschÃ¤rft. "AuÃŸerdem wird die internationale Rechtsordnung so sehr infrage gestellt, wie schon lange nicht mehr oder wahrscheinlich seit dem Zweiten Weltkrieg noch nie." Die Welt sei unberechenbarer und gefÃ¤hrlicher geworden, so der Minister. "Und daher haben wir sehr klar analysiert: Wie wird sich die Bedrohungslage in den kommenden Jahren weiterentwickeln? Welche Szenarien sind denkbar oder wahrscheinlich?"



Das FÃ¤higkeitsprofil werde aus der MilitÃ¤rstrategie abgeleitet, fÃ¼gte der Minister hinzu. Dabei gehe es darum, welche konkreten militÃ¤rischen FÃ¤higkeiten die Bundeswehr haben mÃ¼sse. "Es geht vor allem dabei um die QualitÃ¤t der FÃ¤higkeiten und um die Rolle, die wir bei der FÃ¤higkeitserfÃ¼llung der FÃ¤higkeitsziele der Nato, aber auch unserer eigenen nationalen, Ã¼bernehmen."



In den PlÃ¤nen des Ministeriums ist auch eine neue Strategie der Reserve vorgesehen, die auf eine deutliche VergrÃ¶ÃŸerung sowie eine engere Einbindung in die Truppe abzielt. Zudem wird der Aufwuchsplan fÃ¼r die Bundeswehr festgesetzt. Die Truppe soll demnach von derzeit rund 186.000 Soldaten bis Mitte der DreiÃŸigerjahre auf 260.000 Aktive anwachsen. Im gleichen Zeitraum ist ein paralleler Aufwuchs der Reserve von derzeit rund 70.000 Reservisten auf dann mindestens 200.000 Personen vorgesehen.

