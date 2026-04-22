Unionsabgeordnete legen Konzept fÃ¼r Steuerreform vor

Finanzamt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In die Verhandlungen von Union und SPD Ã¼ber eine Steuerreform kommt Bewegung. Aus der Unionsfraktion gibt es nun einen ersten konkreten Vorschlag: Wie das "Handelsblatt" berichtet, haben die Finanzpolitiker Yannick Bury (CDU) und Florian Dorn (CSU) ein Konzept erarbeitet, das alle Steuerzahler um insgesamt 25 bis 30 Milliarden Euro im Jahr entlasten soll. Es enthÃ¤lt auch VorschlÃ¤ge zur Gegenfinanzierung wie den Abbau von Subventionen.



"Wir schlagen eine Reform des Steuertarifverlaufs vor, die alle Einkommen bei der Steuer entlastet, mit einer hohen relativen Entlastung bei kleinen und mittleren Einkommen", schreiben die beiden Unionsabgeordneten in einem Gastbeitrag fÃ¼r das "Handelsblatt". Ihr Konzept sieht vor, den Grundfreibetrag "um mindestens 1.000 Euro" zu erhÃ¶hen. Der Spitzensteuersatz von 42 Prozent soll kÃ¼nftig erst ab einem zu versteuernden Einkommen von 85.000 Euro greifen, statt wie bisher ab rund 70.000 Euro. Der SolidaritÃ¤tszuschlag soll fÃ¼r alle entfallen. Der sogenannte Reichensteuersatz soll von 45 auf 47,5 Prozent steigen und ab einem zu versteuernden Einkommen von 210.000 Euro gelten. Bisher waren es 277.826 Euro.



Dennoch wÃ¼rden auch Spitzenverdiener unterm Strich entlastet, unter anderem durch den Wegfall des Solis. "Der Grenzsteuertarif im oberen Bereich kann nur dann leicht angepasst werden, wenn auch der SolidaritÃ¤tszuschlag abgeschafft wird und weiter alle Steuerzahler entlastet werden", sagte Dorn. "Wir brauchen niemanden stÃ¤rker zu belasten, um andere zu entlasten", sagte Bury.



Bury und Dorn wollen die SteuerausfÃ¤lle von bis zu 30 Milliarden Euro durch den Abbau von Subventionen und konsequente Einsparungen in der Bundesverwaltung gegenfinanzieren. Ãœber drei Jahre sollen die Finanzhilfen des Bundes jÃ¤hrlich nach der RasenmÃ¤her-Methode um jeweils 15 Prozent abgebaut werden. Dadurch wÃ¼rden laut den beiden Unionsabgeordneten Mittel in HÃ¶he von 22 Milliarden Euro frei. Bei den Verwaltungskosten wollen sie knapp acht Milliarden Euro jÃ¤hrlich einsparen.

