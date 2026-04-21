Bundesregierung einigt sich auf Notfallreform

Notfallaufnahme (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung hat sich auf eine Reform der Notfallversorgung geeinigt. Das berichtet die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Mittwochausgabe).



Der Gesetzentwurf von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU), der an diesem Mittwoch vom Bundeskabinett verabschiedet werden soll, sieht unter anderem eine einheitliche ErsteinschÃ¤tzung per Telefon oder Video sowie eine engere Zusammenarbeit der Rettungs- und der Ã¤rztlichen Bereitschaftsdienste unter den Telefonnummern 112 sowie 116117 vor.



Auch stationÃ¤re und ambulante Helfer sollen besser als bisher kooperieren. So ist der flÃ¤chendeckenden Aufbau neuer "Integrierter Notfallzentren" geplant, die aus den Notaufnahmen der KrankenhÃ¤user, den Notdienstpraxen der KassenÃ¤rztlichen Vereinigungen sowie aus einer gemeinsamen ErsteinschÃ¤tzungsstelle (Tresen) bestehen. Die Rettungsdienste, die den LÃ¤ndern und Kommunen unterstehen, sollen kÃ¼nftig auch bezahlt werden, ohne dass sie Patienten transportieren und in KrankenhÃ¤user bringen.



Warkens Notfallreform soll zwischen einer und zwei Milliarden Euro im Jahr einsparen. Nach Informationen der Zeitung herrscht zwischen den Regierungsparteien Einigkeit Ã¼ber die Reform. Warkens AmtsvorgÃ¤nger Jens Spahn (CDU) und Karl Lauterbach (SPD) waren mit entsprechenden Reformideen gescheitert.

