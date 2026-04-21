Schmerzmediziner kritisierten geplante SparmaÃŸnahmen scharf

Ã„rztehaus (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutsche Gesellschaft fÃ¼r Schmerzmedizin (DGS) hat die geplanten KÃ¼rzungen im Gesundheitssystem scharf kritisiert. Die vorgesehenen KÃ¼rzungen gefÃ¤hrden die ambulante Versorgung von Menschen mit chronischen Schmerzen auf lange Sicht, teilten die Fachleute mit.



"Die SparmaÃŸnahmen treffen die Patientengruppe, die stabile Versorgungsstrukturen am dringendsten benÃ¶tigt", sagte DGS-PrÃ¤sident Richard Ibrahim Ã¼ber den Referentenentwurf zum Gesetz zur Stabilisierung der BeitragssÃ¤tze in der Gesetzlichen Krankenversicherung.



"Chronische Schmerzen erfordern kontinuierliche Betreuung." Man brauche deshalb eine nachhaltige Finanzierung der ambulanten Versorgung, multiprofessionelle Teams, weniger BÃ¼rokratie und eine klare Priorisierung der Versorgung chronisch kranker Menschen, so Ibrahim. "Wir appellieren an die politischen EntscheidungstrÃ¤ger, die besonderen BedÃ¼rfnisse von Menschen mit chronischen Schmerzen in den ReformÃ¼berlegungen zu berÃ¼cksichtigen. Eine stabile ambulante Schmerzmedizin ist Voraussetzung fÃ¼r LebensqualitÃ¤t, gesellschaftliche Teilhabe und die Vermeidung stationÃ¤rer Behandlungen."



Schmerzpatienten seien auf eine kontinuierliche, zeitintensive und multiprofessionelle Behandlung angewiesen, kritisierte die Fachgesellschaft. Sie wÃ¼rden die Folgen einer finanziellen Deckelung im ambulanten Bereich sofort spÃ¼ren, denn eine begrenzte VergÃ¼tung wird unweigerlich zu begrenzten Leistungen fÃ¼hren, erklÃ¤rten die Mediziner.



Besonders kritisch sieht die Fachgesellschaft die geplante Abschaffung der Honoraranreize aus dem Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG). Nach Angaben des Zentralinstituts fÃ¼r die kassenÃ¤rztliche Versorgung haben diese Anreize zu einer verbesserten Terminvergabe beigetragen. Eine Reduktion verfÃ¼gbarer Termine erhÃ¶he fÃ¼r Schmerzpatienten das Risiko einer Chronifizierung durch verzÃ¶gerte Diagnostik und Therapie.



Es besteht zudem die Gefahr, dass Praxen auf die finanziellen Einschnitte mit Personalabbau oder LeistungseinschrÃ¤nkungen reagieren mÃ¼ssten. Das kÃ¶nne zu lÃ¤ngeren Wartezeiten fÃ¼hren. FÃ¼r Menschen mit chronischen Schmerzen bedeute dies eine zusÃ¤tzliche Belastung, da bereits heute viele von ihnen lange auf Termine und Behandlung warteten.

