Trump verkÃ¼ndet VerlÃ¤ngerung der Waffenruhe im Iran

WeiÃŸes Haus (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-PrÃ¤sident Donald Trump will die Waffenruhe im Iran verlÃ¤ngern. Er werde "den Waffenstillstand so lange verlÃ¤ngern", bis das iranische Regime einen Vorschlag vorgelegt habe "und die GesprÃ¤che auf die eine oder andere Weise abgeschlossen sind", schrieb Trump am Dienstag auf seiner persÃ¶nlichen Plattform.



"Angesichts der Tatsache, dass die iranische Regierung - was nicht unerwartet kommt - ernsthaft gespalten ist, und auf Ersuchen von Feldmarschall Asim Munir sowie des pakistanischen Premierministers Shehbaz Sharif wurden wir gebeten, unseren Angriff auf den Iran so lange auszusetzen, bis deren FÃ¼hrer und Vertreter einen einheitlichen Vorschlag vorlegen kÃ¶nnen", so der US-PrÃ¤sident. Er habe das US-MilitÃ¤r "angewiesen, die Blockade fortzusetzen und in jeder anderen Hinsicht bereit und einsatzfÃ¤hig zu bleiben".



Trump hatte die ursprÃ¼nglich zweiwÃ¶chige Feuerpause am 8. April verkÃ¼ndet. Nach Angaben Pakistans hÃ¤tte die Waffenruhe damit am Mittwoch um 1:50 Uhr deutscher Zeit geendet.

