Bundestagsfraktionen uneins Ã¼ber geplante DiÃ¤ten-ErhÃ¶hung

Bundestagssitzung (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die geplante ErhÃ¶hung der AbgeordnetendiÃ¤ten stÃ¶ÃŸt auf Kritik aus mehreren politischen Lagern.



Von der Union wird die bestehende Regelung verteidigt. "Die HÃ¶he der AbgeordnetenentschÃ¤digung wird bewusst nicht mehr durch politische Entscheidungen festgelegt, sondern folgt einem klar geregelten automatischen Verfahren", sagte der Erste Parlamentarische GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der Unionsfraktion, Steffen Bilger (CDU), der "Welt" (Mittwochausgabe). "MaÃŸstab ist die Entwicklung der DurchschnittslÃ¶hne im Vorjahr, so sind auch Senkungen mÃ¶glich. Dieser Mechanismus schafft Transparenz und Nachvollziehbarkeit."



Auch die SPD-Fraktion spricht sich fÃ¼r das Verfahren aus. Der Erste Parlamentarische GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer, Dirk Wiese, erklÃ¤rte, man halte am System fest. "Aus guten GrÃ¼nden stimmen wir nicht mehr selbst Ã¼ber die HÃ¶he der DiÃ¤ten ab. Der Mechanismus orientiert sich an der Entwicklung der DurchschnittslÃ¶hne des Vorjahres und hat sich bewÃ¤hrt. So kÃ¶nnen die DiÃ¤ten nicht nur steigen, sondern auch sinken wie im Jahr 2021."



Die GrÃ¼nen verteidigen die Regelung ebenfalls. Man halte "den Anpassungsmechanismus fÃ¼r AbgeordnetendiÃ¤ten fÃ¼r einen wichtigen Bestandteil, da er Transparenz schafft und verhindert, dass die Abgeordneten jedes Jahr selbst Ã¼ber deren Anpassung entscheiden", sagte der rechtspolitische Sprecher der Fraktion, Helge Limburg, der Zeitung. Eine Aussetzung sei zwar mÃ¶glich, mÃ¼sse aber gut begrÃ¼ndet werden. Einen konkreten Vorschlag dafÃ¼r sehe man bislang nicht.



Kritik kommt hingegen aus der restlichen Opposition. Der Erste Parlamentarische GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der AfD-Fraktion, Bernd Baumann, lehnt die Regelung grundsÃ¤tzlich ab und verweist auf frÃ¼here Initiativen. "Die AfD-Fraktion lehnt die gesetzliche Regelung, wonach die DiÃ¤ten der Abgeordneten automatisch jedes Jahr angepasst werden, seit jeher ab", sagte er. "Deshalb haben wir auch wiederholt AntrÃ¤ge zur Abschaffung dieser Regel im Abgeordnetengesetz eingebracht, zuletzt im Sommer 2025."



Auch die Linken-Fraktion wendet sich gegen die geplante ErhÃ¶hung. Die Fraktion lehnte "die geplante DiÃ¤tenerhÃ¶hung zum 1. Juli 2026 wie schon in den Jahren zuvor ab", erklÃ¤rte die Erste Parlamentarische GeschÃ¤ftsfÃ¼hrerin, Ina Latendorf. Die Ablehnung entspringe der grundsÃ¤tzlichen Haltung der Fraktion. "Es wird dringender Reformbedarf gesehen. Wir werden entsprechend den Jahren zuvor auch diesmal wieder eine parlamentarische Initiative zu diesem Sachverhalt in die Wege leiten."



Zum 1. Juli sollen die BezÃ¼ge der Bundestagsabgeordneten nach aktuellen Berechnungen um rund 500 Euro im Monat steigen - auf etwa 12.330 Euro brutto. Grundlage ist ein gesetzlich festgelegter Mechanismus, der die DiÃ¤ten an die Entwicklung der NominallÃ¶hne koppelt. Die Anpassung fÃ¤llt in eine Phase geplanter Reformen im Sozialstaat, die mit Einsparungen und Mehrbelastungen fÃ¼r BÃ¼rger verbunden sind.

