Bericht: Regierung lÃ¶st Blockade bei EEG-Novelle und Netzpaket

Windrad-Bau (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung hat sich bei der Kraftwerksstrategie, der EEG-Novelle und dem Netzpaket geeinigt. Alle drei Vorhaben gehen jetzt in die Ressortabstimmung, berichtet das "Handelsblatt" (Mittwochausgabe) unter Berufung auf einen Sprecher des Wirtschaftsministeriums.



Mit der Kraftwerksstrategie ist jetzt geplant, dass noch in diesem Jahr zwei Ausschreibungen fÃ¼r den Bau neuer Kraftwerke erfolgen. Die Strategie trÃ¤gt nun den Namen "Strom-Versorgungssicherheits- und KapazitÃ¤tengesetz" (StromVKG).



Zuvor hatte Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) die Gesetze aus dem Haus von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) blockiert. Noch am Montag hatte sich Kanzler Friedrich Merz (CDU) in den Dissens zwischen Klingbeil und Reiche eingeschaltet. Er erwarte von den Sozialdemokraten, "dass sie auch manche Blockade auflÃ¶sen, die wir in den vergangenen Wochen und Monaten leider immer wieder gehabt haben", hatte er bei einer Veranstaltung in Berlin gesagt.



Die PlÃ¤ne von Katherina Reiche (CDU) stehen in der Kritik. EnergieÃ¶konomen und UmweltverbÃ¤nde warnen, dass die Kraftwerksstrategie zu sehr auf Gaskraftwerke ausgerichtet sei und Alternativen wie Stromspeicher benachteiligt wÃ¼rden, wodurch neue fossile AbhÃ¤ngigkeiten zementiert wÃ¼rden. Bei der geplanten EEG-Novelle wird unter anderem kritisiert, dass KÃ¼rzungen bei der EinspeisevergÃ¼tung den privaten Solar-Ausbau abschwÃ¤chen kÃ¶nnten.



BranchenverbÃ¤nde erklÃ¤ren zudem, dass das geplante Netzpaket neue Risiken fÃ¼r Energieerzeuger schaffe. Dadurch gerate die Finanzierung des Ausbaus erneuerbarer Energien in Gefahr. Bislang bleibt die Bundesregierung beim Ausbau erneuerbarer Energien hinter den gesetzlich festgeschriebenen Zielen zurÃ¼ck.

