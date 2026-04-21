Florida prÃ¼ft Rolle von ChatGPT bei tÃ¶dlichem Schusswaffenangriff auf UniversitÃ¤tscampus

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Die Staatsanwaltschaft in Florida hat strafrechtliche Ermittlungen angekÃ¼ndigt, die klÃ¤ren sollen, ob die KÃ¼nstliche Intelligenz ChatGPT eine Rolle bei einem tÃ¶dlichen Schusswaffenangriff an einer UniversitÃ¤t in dem US-Bundesstaat gespielt hat.

Die Staatsanwaltschaft in Florida hat strafrechtliche Ermittlungen angekÃ¼ndigt, die klÃ¤ren sollen, ob die KÃ¼nstliche Intelligenz ChatGPT eine Rolle bei einem tÃ¶dlichen Schusswaffenangriff an einer UniversitÃ¤t in dem US-Bundesstaat gespielt hat. Die Entscheidung sei getroffen worden, nachdem StaatsanwÃ¤lte den Austausch zwischen dem OpenAI-Chatbot ChatGPT und dem mutmaÃŸlichen SchÃ¼tzen Ã¼berprÃ¼ft hatten, erklÃ¤rte der Generalstaatsanwalt von Florida, James Uthmeier, am Dienstag. "WÃ¤re ChatGPT eine Person, wÃ¼rde sie wegen Mordes angeklagt werden", sagte Uthmeier laut einer Pressemitteilung.



ChatGPT habe dem SchÃ¼tzen "wichtige Hinweise gegeben, bevor er dieses Hassverbrechen beging", erklÃ¤rte der Staatsanwalt.



Genauere Details zu der Kommunikation zwischen dem SchÃ¼tzen und ChatGPT wurden nicht Ã¶ffentlich gemacht. Das Gesetz in Florida sehe vor, dass jeder, der jemanden beim Begehen einer Straftat unterstÃ¼tzt, dazu anstiftet oder dazu rÃ¤t, als dessen Helfer gesehen wird und dieselbe Verantwortung trÃ¤gt wie der TÃ¤ter, erklÃ¤rte Uthmeier.



Bei dem Schusswaffenvorfall an der Florida State University waren im vergangenen Jahr zwei MÃ¤nner getÃ¶tet und sechs weitere Menschen verletzt worden.Â Bei dem SchÃ¼tzen - einem ehemaligen Studenten - handelte es sich um den Sohn einer Frau, die als Vize-Sheriff arbeitet. Der SchÃ¼tze nutzte die Waffe seiner Mutter. Er schoss auf dem UniversitÃ¤tscampus auf Studenten, bevor er von SicherheitskrÃ¤ften niedergeschossen und verletzt wurde.



Das Softwareunternehmen OpenAI, das hinter der KI steht, hatte das mit dem mutmaÃŸlichen SchÃ¼tzen verknÃ¼pfte ChatGPT-Konto identifiziert und es der Polizei zur VerfÃ¼gung gestellt. Ein OpenAI-Sprecher sagte der Nachrichtenagentur AFP: "Die MassenerschieÃŸung an der Florida State University im vergangenen Jahr war eine TragÃ¶die, aber ChatGPT ist nicht fÃ¼r dieses schreckliche Verbrechen verantwortlich."



ChatGPT habe sachliche Antworten auf Fragen geliefert - mit Informationen, die Ã¶ffentlich im Internet zu finden seien. Es habe nicht "zu illegalen oder schÃ¤dlichen Handlungen" angestiftet, betonte Open-AI.