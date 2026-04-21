Politik

Bedeutsames Referendum zu Neuzuschnitt von Wahlkreisen im US-Bundesstaat Virginia

  • AFP - 21. April 2026, 19:20 Uhr
Bild vergrößern: Bedeutsames Referendum zu Neuzuschnitt von Wahlkreisen im US-Bundesstaat Virginia
Virginias Gouverneurin Abigail Spanberger wirbt fÃ¼r den Neuzuschnitt
Bild: AFP

In einem bedeutsamen Referendum vor den US-Zwischenwahlen im November haben die BÃ¼rger im Bundesstaat Virginia am Dienstag Ã¼ber einen Neuzuschnitt der Wahlkreise abgestimmt. Dieser kÃ¶nnte den Demokraten vier zusÃ¤tzliche Sitze im US-ReprÃ¤sentantenhaus bringen.

In einem bedeutsamen Referendum vor den US-Zwischenwahlen im November haben die BÃ¼rger im Bundesstaat Virginia am Dienstag Ã¼ber einen Neuzuschnitt der Wahlkreise abgestimmt. Dieser kÃ¶nnte den Demokraten des OstkÃ¼stenstaates vier zusÃ¤tzliche Sitze im ReprÃ¤sentantenhaus in Washington einbringen und damit den republikanischen PrÃ¤sidenten Donald Trump unter Druck setzen.Â 

Derzeit haben die Republikaner eine knappe Mehrheit im ReprÃ¤sentantenhaus. Die Abstimmung in Virgina kÃ¶nnte darÃ¼ber mitentscheiden, ob Trumps Arbeit in der zweiten HÃ¤lfte seiner aktuellen Amtszeit durch eine Mehrheit der Demokraten in der Kongresskammer erschwert wird.

Nach dem Ã–ffnen der Wahllokale um 06.00 Uhr (Ortszeit; 12.00 Uhr MESZ) rief Trump die BÃ¼rger in seinem Onlinedienst Truth Social in GroÃŸbuchstaben dazu auf, mit "Nein" zu stimmen, um das Land zu "retten". Am Montagabend hatte er bereits an der Seite des MehrheitsfÃ¼hrers der Republikaner im ReprÃ¤sentantenhaus, Mike Johnson, telefonisch zu einem "Nein" aufgerufen. Trump hatte Â Virginia in allen PrÃ¤sidentschaftswahlkÃ¤mpfen verloren.Â 

Ex-PrÃ¤sident Barack Obama von den Demokraten hatte die WÃ¤hler im Vorfeld dazu aufgerufen, mit "Ja" zu stimmen. Damit kÃ¶nnten sich die Teilnehmer der Abstimmung "gegen die Republikaner wehren, die versuchen, sich bei den Zwischenwahlen einen unfairen Vorteil zu verschaffen", sagte er in einer Videobotschaft. Der Wahlkampf der beiden Lager vor dem Referendum verschlang dutzende Millionen Dollar.Â 

Fast 1,4 Millionen WÃ¤hler in Virginia stimmten bereits vor Dienstag unter anderem per Briefwahl ab. Auf entsprechenden Daten beruhende Analysen sahen einen deutlichen Vorsprung fÃ¼r die Demokraten. Letzte Umfragen sahen dagegen nur einen hauchdÃ¼nnen Vorsprung fÃ¼r die BefÃ¼rworter eines Neuzuschnitts der Wahlkreise in Virginia. Beobachtern zufolge kÃ¶nnten sich bei der Abstimmung auch die Gegner durchsetzen.Â 

Die Praxis des Wahlkreiszuschnitts aus politischen Motiven hat in den USA eine lange Tradition und sorgt immer wieder fÃ¼r Debatten. Bezeichnet wird das Vorgehen als "Gerrymandering". Die Neueinteilung der Wahlkreise folgt Ã¼blicherweise alle zehn Jahre nach einer VolkszÃ¤hlung; turnusgemÃ¤ÃŸ wÃ¤re dies 2030.Â 

Allerdings drÃ¤ngte Trump im vergangenen Jahr von Republikanern gefÃ¼hrte Bundesstaaten dazu, die Wahlkreise neu zuzuschneiden, um die dÃ¼nne republikanische Mehrheit im ReprÃ¤sentantenhaus zu schÃ¼tzen. Dies lÃ¶ste ein regelrechtes Wettrennen verschiedener Bundesstaaten aus. Virginia ist vor den Zwischenwahlen nun eine der letzten groÃŸen Chancen der Demokraten, durch Neuzuschneidung der Wahlkreise Boden gutzumachen.

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