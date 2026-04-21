Gesundheit

Britisches Parlament verabschiedet Gesetz fÃ¼r "rauchfreie Generation"

  • AFP - 21. April 2026, 20:40 Uhr
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Mann mit Zigarette
Bild: AFP

Die britische Regierung hat die Verabschiedung eines Gesetzes durch das Parlament begrÃ¼ÃŸt, das den Verkauf von Zigaretten an alle spÃ¤ter als im Jahr 2008 geborenen BÃ¼rger untersagt. Gesundheitsminister Wes Streeting sprach von einem 'historischen Moment'.

Die britische Regierung hat die Verabschiedung eines Gesetzes durch das Parlament begrÃ¼ÃŸt, das den Verkauf von Zigaretten an alle spÃ¤ter als im Jahr 2008 geborenen BÃ¼rger untersagt. Gesundheitsminister Wes Streeting erklÃ¤rte am Dienstag, es handele sich um einen "historischen Moment". Erstmals werde eine "rauchfreie Generation vor einem Leben mit Sucht und gesundheitlichen SchÃ¤den bewahrt". Beide Kammern des Parlaments hatten sich am Montag auf die endgÃ¼ltige Fassung des Gesetzes verstÃ¤ndigt.Â 

Die Abgeordneten hatten den Gesetzentwurf Ende MÃ¤rz in letzter Lesung mit 366 zu 41 Stimmen angenommen. Nun muss noch KÃ¶nig Charles III. zustimmen, was als Formsache gilt.Â 

Dem neuen Gesetz zufolge dÃ¼rfen alle ab dem 1. Januar 2009 geborenen Menschen in dem Land niemals legal Tabak erwerben. Mehreren Medienberichte zufolge ist GroÃŸbritannien - nach den Malediven - das zweite Land der Welt, das ein Tabakverbot fÃ¼r ganze Generationen verhÃ¤ngt. Die Malediven hatten im November den Verkauf von Tabakprodukten an alle ab dem 1. Januar 2007 geborenen jungen Menschen verboten. Â Â 

Das neue Gesetz in GroÃŸbritannien sieht auÃŸerdem ein Rauchverbot in bestimmten AuÃŸenbereichen vor, darunter KinderspielplÃ¤tze oder die Umgebung von Schulen und KrankenhÃ¤usern.Â 

Hazel Cheeseman, Chefin der Organisation Action on Smoking and Health (ASH), bezeichnete die Gesetzesverabschiedung als "entscheidenden Wendepunkt" und "nachhaltiges Geschenk fÃ¼r kÃ¼nftige Generationen".

Die Labour-Partei hatte zuvor bereits den Verkauf der bei Jugendlichen beliebten Einweg-E-Zigaretten verboten. Das Verbot gilt seit dem 1. Juni 2025.

Das Rauchen ist in GroÃŸbritannien fÃ¼r den Tod von etwa 80.000 Menschen jÃ¤hrlich verantwortlich und fÃ¼r jeden vierten Todesfall durch Krebs.Â 

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