"EntlastungsprÃ¤mie" soll fÃ¼r Aufstocker nicht angerechnet werden

Agentur fÃ¼r Arbeit (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die geplante steuerfreie PrÃ¤mie in HÃ¶he von bis zu 1.000 Euro fÃ¼r Arbeitnehmer soll von Arbeitgebern auch an EmpfÃ¤nger der geplanten Grundsicherung ausgezahlt werden kÃ¶nnen, wenn sie Ã¼ber EinkÃ¼nfte aus bezahlter Arbeit verfÃ¼gen. Das geht aus einem Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen von Union und SPD hervor, der vom Bundestag beschlossen werden soll. Das berichtet die "Welt" (Mittwochausgabe). Die Grundsicherung soll ab Juli das BÃ¼rgergeld ablÃ¶sen, amtlich geht es um Leistungen nach Sozialgesetzbuch (SGB) II.



In dem Entwurf heiÃŸt es, es werde sichergestellt, dass "Leistungen, die Arbeitgeber - zusÃ¤tzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn - bis zu einem Betrag von 1000 Euro als EntlastungsprÃ¤mie an ihre Arbeitnehmer" gewÃ¤hren, bei "Beziehern von Leistungen nach dem SGB II nicht als Einkommen berÃ¼cksichtigt werden". Das bedeutet, dass GrundsicherungsempfÃ¤nger die PrÃ¤mie zusÃ¤tzlich und ohne Abzug von den staatlichen Leistungen und dem Arbeitslohn bekommen kÃ¶nnen. In dem Gesetzentwurf wird das an anderer Stelle konkretisiert mit dem Satz: "Arbeitnehmern sollen diese Leistungen auch dann in voller HÃ¶he zugutekommen, wenn sie Leistungen nach dem SGB II beziehen."



Die Fachleute in der Union erklÃ¤ren die Regelung dagegen fÃ¼r sachlich begrÃ¼ndet. "Die Corona-Hilfe und die InflationsausgleichsprÃ¤mie waren genauso ausgestaltet", sagte Fritz GÃ¼ntzler (CDU), finanzpolitischer Sprecher der Union im Bundestag. Eine Ãœberraschung sei dies nicht. Wenn Arbeitgeber ihren Mitarbeitern einmalig beispielsweise 100 Euro mehr zahlten, kÃ¶nne der Staat das Geld an anderer Stelle nicht einfach streichen.



Auch beim SPD-gefÃ¼hrten Finanzministerium verwies man auf das Vorbild InflationsausgleichsprÃ¤mie, auf jenen Betrag von bis zu 3.000 Euro, der zwischen 2022 und 2024 steuer- und sozialabgabenfrei von Betrieben ausgezahlt werden konnte. Auch damals sei die PrÃ¤mie bei Aufstockern nicht als Einkommen angerechnet worden.

