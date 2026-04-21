Wirtschaft

Hormus-Mission: Regierung will ein Minenjagdboot vorstationieren

  • dts - 21. April 2026, 18:54 Uhr
Bild vergrößern: Hormus-Mission: Regierung will ein Minenjagdboot vorstationieren
Deutsches Kriegsschiff (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung treibt die Vorbereitungen fÃ¼r eine Teilnahme der Marine an einer mÃ¶glichen Sicherungs-Operation in der StraÃŸe von Hormus voran. Die Regierung verstÃ¤ndigte sich im geheim tagenden Nationalen Sicherheitsrat darauf, schnell ein Minenjagdboot der Marine im Mittelmeer vorzustationieren, um im Fall eines Starts einer multinationalen Operation zur Sicherung der Meerenge handlungsfÃ¤hig zu sein, berichtet der "Spiegel". Das Spezialschiff zur Suche und Neutralisierung von Seeminen wÃ¤re dann schneller einsatzbereit, wenn eine solche Mission beginnt.

Voraussetzung ist aus Sicht der Bundesregierung eine belastbare Waffenstillstandsvereinbarung zwischen den Kriegsparteien und ein internationales Mandat fÃ¼r eine robuste Marine-Operation verschiedener Staaten - entweder auf Basis eines UN-Beschlusses oder durch eine Ausweitung des Mandats fÃ¼r die EU-Mission Aspides, die sich bisher auf die Absicherung des Schiffsverkehrs im Roten Meer beschrÃ¤nkt.

Insgesamt hat sich Deutschland laut "Spiegel" im Kreis der sogenannten Koalition der Willigen bereit erklÃ¤rt, zwei Minenjagdboote und einen Tender zur Versorgung fÃ¼r eine mÃ¶gliche Mission abzustellen. Hinzukommen soll auch UnterstÃ¼tzung bei der AufklÃ¤rung aus der Luft, hieÃŸ es. Dabei soll ein spezielles Sensor-Flugzeug, das bereits fÃ¼r die Mission Aspides aktiv ist, zum Einsatz kommen.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Bericht: Regierung lÃ¶st Blockade bei EEG-Novelle und Netzpaket
    Bericht: Regierung lÃ¶st Blockade bei EEG-Novelle und Netzpaket

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung hat sich bei der Kraftwerksstrategie, der EEG-Novelle und dem Netzpaket geeinigt. Alle drei Vorhaben gehen jetzt in die

    Mehr
    Umfrage: Klare Mehrheit fÃ¼r staatliche Entlastung
    Umfrage: Klare Mehrheit fÃ¼r staatliche Entlastung

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der hohen Energie- und Benzinpreise spricht sich eine deutliche Mehrheit der BundesbÃ¼rger weiterhin fÃ¼r staatliche Eingriffe zur

    Mehr
    EU-Kommissar: EU will verstÃ¤rkt Kerosin aus den USA kaufen
    EU-Kommissar: EU will verstÃ¤rkt Kerosin aus den USA kaufen

    Angesichts von Warnungen vor EngpÃ¤ssen hat EU-Verkehrskommissar Apostolos Tzitzikostas eine verstÃ¤rkte Beschaffung von Kerosin aus den USA ins Spiel gebracht. "Wir arbeiten

    Mehr
    Russland und Nordkorea feiern Bau der ersten gemeinsamen StraÃŸenbrÃ¼cke
    Russland und Nordkorea feiern Bau der ersten gemeinsamen StraÃŸenbrÃ¼cke
    Milliarden auf vergessenen Konten: GroÃŸer Zuspruch fÃ¼r gemeinnÃ¼tzigen Fonds
    Milliarden auf vergessenen Konten: GroÃŸer Zuspruch fÃ¼r gemeinnÃ¼tzigen Fonds
    Neue Metrolinie in Lissabon: EU-Kommission wirft chinesischen Zulieferer raus
    Neue Metrolinie in Lissabon: EU-Kommission wirft chinesischen Zulieferer raus
    Trumps Fed-Chef-Kandidat versichert US-Senatoren seine UnabhÃ¤ngigkeit
    Trumps Fed-Chef-Kandidat versichert US-Senatoren seine UnabhÃ¤ngigkeit
    EU: Plan zur Elektrifizierung von Firmenflotten droht zu scheitern
    EU: Plan zur Elektrifizierung von Firmenflotten droht zu scheitern
    Bas stellt sich in Rentendebatte gegen Merz
    Bas stellt sich in Rentendebatte gegen Merz
    Papst Leo XIV. ruft bei Besuch in Ã„quatorialguinea zu
    Papst Leo XIV. ruft bei Besuch in Ã„quatorialguinea zu "Recht" und "Gerechtigkeit" auf
    Bericht: CDU-Politiker Laschet bricht sich bei Unfall mit E-Scooter Schulter
    Bericht: CDU-Politiker Laschet bricht sich bei Unfall mit E-Scooter Schulter
    Selenskyj: Reparatur von Druschba-Pipeline nach Europa abgeschlossen
    Selenskyj: Reparatur von Druschba-Pipeline nach Europa abgeschlossen
    Zahl politisch motivierter Straftaten in Mecklenburg-Vorpommern weiter auf Rekordhoch
    Zahl politisch motivierter Straftaten in Mecklenburg-Vorpommern weiter auf Rekordhoch

    Top Meldungen

    Schmerzmediziner kritisierten geplante SparmaÃŸnahmen scharf
    Schmerzmediziner kritisierten geplante SparmaÃŸnahmen scharf

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutsche Gesellschaft fÃ¼r Schmerzmedizin (DGS) hat die geplanten KÃ¼rzungen im Gesundheitssystem scharf kritisiert. Die vorgesehenen

    Mehr
    Astra Zeneca kritisiert geplante KÃ¼rzungen im Gesundheitssystem
    Astra Zeneca kritisiert geplante KÃ¼rzungen im Gesundheitssystem

    Cambridge (dts Nachrichtenagentur) - Der britische Hersteller Astra Zeneca hat vor mÃ¶glichen Folgen der KÃ¼rzungen im deutschen Gesundheitssystem gewarnt. Man kÃ¶nne ab dem

    Mehr
    Neuer Ausschuss soll Versorgungslage beobachten
    Neuer Ausschuss soll Versorgungslage beobachten

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Nationale Sicherheitsrat hat offenbar einen neuen Ausschuss zur Beobachtung der Versorgungslage beschlossen. Das berichtet die "Frankfurter

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts