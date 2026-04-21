Hormus-Mission: Regierung will ein Minenjagdboot vorstationieren

Deutsches Kriegsschiff (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung treibt die Vorbereitungen fÃ¼r eine Teilnahme der Marine an einer mÃ¶glichen Sicherungs-Operation in der StraÃŸe von Hormus voran. Die Regierung verstÃ¤ndigte sich im geheim tagenden Nationalen Sicherheitsrat darauf, schnell ein Minenjagdboot der Marine im Mittelmeer vorzustationieren, um im Fall eines Starts einer multinationalen Operation zur Sicherung der Meerenge handlungsfÃ¤hig zu sein, berichtet der "Spiegel". Das Spezialschiff zur Suche und Neutralisierung von Seeminen wÃ¤re dann schneller einsatzbereit, wenn eine solche Mission beginnt.



Voraussetzung ist aus Sicht der Bundesregierung eine belastbare Waffenstillstandsvereinbarung zwischen den Kriegsparteien und ein internationales Mandat fÃ¼r eine robuste Marine-Operation verschiedener Staaten - entweder auf Basis eines UN-Beschlusses oder durch eine Ausweitung des Mandats fÃ¼r die EU-Mission Aspides, die sich bisher auf die Absicherung des Schiffsverkehrs im Roten Meer beschrÃ¤nkt.



Insgesamt hat sich Deutschland laut "Spiegel" im Kreis der sogenannten Koalition der Willigen bereit erklÃ¤rt, zwei Minenjagdboote und einen Tender zur Versorgung fÃ¼r eine mÃ¶gliche Mission abzustellen. Hinzukommen soll auch UnterstÃ¼tzung bei der AufklÃ¤rung aus der Luft, hieÃŸ es. Dabei soll ein spezielles Sensor-Flugzeug, das bereits fÃ¼r die Mission Aspides aktiv ist, zum Einsatz kommen.

