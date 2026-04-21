Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesarbeitsministerin und SPD-Chefin BÃ¤rbel Bas hat sich gegen die jÃ¼ngsten Rentenaussagen von Friedrich Merz (CDU) gestellt und den Bundeskanzler an Vereinbarungen innerhalb der Koalition erinnert. "Eine ordentliche Rente nach einem Leben voller Arbeit ist eine Frage der Leistungsgerechtigkeit", sagte Bas dem "Spiegel".
Die Bundesregierung habe gemeinsam eine Reformkommission auf den Weg gebracht, die derzeit unter hohem Druck an VorschlÃ¤gen arbeite, damit die Alterssicherung auch in den kommenden Jahrzehnten stabil, gerecht und nachhaltig bleibe, so Bas weiter. "Das ist unser Anspruch an das Alterssicherungssystem in diesem Land, und darauf kÃ¶nnen sich die Menschen verlassen", erklÃ¤rte die Ministerin.
Sie erinnerte an eine Vereinbarung der KoalitionÃ¤re, dass man die ReformvorschlÃ¤ge der Kommission abwarte, bevor man handele. "Daran halte ich mich", sagte Bas. Merz hatte am Montag gesagt, die Rente werde kÃ¼nftig nicht mehr als eine "Basisabsicherung" sein.
Finanzen
Bas stellt sich in Rentendebatte gegen Merz
- dts - 21. April 2026, 18:04 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesarbeitsministerin und SPD-Chefin BÃ¤rbel Bas hat sich gegen die jÃ¼ngsten Rentenaussagen von Friedrich Merz (CDU) gestellt und den Bundeskanzler an Vereinbarungen innerhalb der Koalition erinnert. "Eine ordentliche Rente nach einem Leben voller Arbeit ist eine Frage der Leistungsgerechtigkeit", sagte Bas dem "Spiegel".
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