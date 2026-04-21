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Selenskyj dankt Merz fÃ¼r Deutschlands "starke UnterstÃ¼tzung" fÃ¼r die Ukraine

  • AFP - 21. April 2026, 20:24 Uhr
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Selenskyj bei einem Besuch bei Merz in Berlin Mitte April
Bild: AFP

Vor einer EU-Abstimmung Ã¼ber ein 90-Milliarden-Euro-Darlehen fÃ¼r die Ukraine hat der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) fÃ¼r seine UnterstÃ¼tzung gedankt. Die beiden besprachen demnach Themen der bilateralen und multilateralen Beziehungen.

Vor einer EU-Abstimmung Ã¼ber ein 90-Milliarden-Euro-Darlehen fÃ¼r die Ukraine hat der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) fÃ¼r seine UnterstÃ¼tzung gedankt. Im Onlinedienst X erklÃ¤rte Selenskyj am Dienstagabend, in einem GesprÃ¤ch mit Merz habe er dessen "so starke UnterstÃ¼tzung der Ukraine" gelobt. Sie hÃ¤tten Themen der bilateralen und multilateralen Beziehungen gesprochen sowie Ã¼ber "die Schritte, die notwendig sind, um den Beitritt der Ukraine zur EuropÃ¤ischen Union voranzutreiben".

Thema des GesprÃ¤chs waren laut Selenskyj auch "Treffen und Verhandlungen diese Woche". "Danke, Friedrich, fÃ¼r die UnterstÃ¼tzung und die Bereitschaft, bei allem zu helfen!", schloss der ukrainische PrÃ¤sident seine ErklÃ¤rung.

Am Donnerstag und Freitag kommen die EU-Staats- und Regierungschefs zu einem Gipfel in Zypern zusammen. FÃ¼r Mittwoch hat die zyprische EU-RatsprÃ¤sidentschaft eine Abstimmung der EU-LÃ¤nder Ã¼ber den 90-Milliarden-Euro-Kredit fÃ¼r die Ukraine auf die Agenda gesetzt. Um die fÃ¼r die Auszahlung notwendige Anpassung des EU-Haushalts zu beschlieÃŸen, mÃ¼ssen alle 27 Mitgliedstaaten zustimmen. Die EU-AuÃŸenbeauftragte Kaja Kallas sagte am Dienstag nach einem Treffen der EU-AuÃŸenminister in Luxemburg, sie erwarte eine positive Entscheidung.

Selenskyj verkÃ¼ndete am Dienstag, die von den EU-LÃ¤ndern Ungarn und Slowakei geforderten russischen Ã–llieferungen durch die Druschba-Pipeline kÃ¶nnten wieder aufgenommen werden. Die Ukraine habe die Reparaturarbeiten an der durch russischen Beschuss beschÃ¤digten Pipeline abgeschlossen, so dass sie wieder in Betrieb genommen werden kÃ¶nne.Â 

Ungarn hatte mit Verweis auf die ausbleibenden Druschba-Ã–llieferungen das Milliarden-Darlehen der EU fÃ¼r Kiew sowie das neue Sanktionspaket gegen Russland blockiert. Der ungarische Regierungschef Viktor Orban wurde inzwischen abgewÃ¤hlt, seine Regierung bleibt aber voraussichtlich noch bis mindestens Anfang Mai im Amt.

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