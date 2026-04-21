Brennpunkte

US-Vertreter: Abreise von JD Vance nach Pakistan verzÃ¶gert sich wegen weiterer Beratungen

  • AFP - 21. April 2026, 19:39 Uhr
Bild vergrößern: US-Vertreter: Abreise von JD Vance nach Pakistan verzÃ¶gert sich wegen weiterer Beratungen
US-VizeprÃ¤sident JD Vance
Bild: AFP

Die Abreise von US-VizeprÃ¤sident JD Vance zu GesprÃ¤chen in Pakistan Ã¼ber eine Beendigung des Iran-Kriegs hat sich am Dienstag nach Angaben aus dem WeiÃŸen Haus wegen zusÃ¤tzlicher Beratungen in Washington verzÃ¶gert. Das erklÃ¤rte ein hochrangiger Mitarbeiter des WeiÃŸen Hauses.

Die Abreise von US-VizeprÃ¤sident JD Vance zu GesprÃ¤chen in Pakistan Ã¼ber eine Beendigung des Iran-Kriegs hat sich am Dienstag nach Angaben aus dem WeiÃŸen Haus wegen zusÃ¤tzlicher Beratungen in Washington verzÃ¶gert. "Es finden zusÃ¤tzliche Treffen im WeiÃŸen Haus statt, an denen der VizeprÃ¤sident teilnehmen wird", erklÃ¤rte ein hochrangiger Mitarbeiter des WeiÃŸen Hauses gegenÃ¼ber der Nachrichtenagentur AFP. NÃ¤here Angaben machte er nicht.

Pakistan hat die USA und den Iran zu neuen GesprÃ¤chen Ã¼ber eine Beendigung ihres Krieges eingeladen. Vance soll die US-Delegation anfÃ¼hren. Vom Iran gab es keine offizielle BestÃ¤tigung seiner Teilnahme. Iranischen Staatsmedien berichteten vielmehr, es sei noch keine Delegation aus dem Iran auf dem Weg ins Verhandlungsland Pakistan.

Nach Angaben Pakistans und des Iran lÃ¤uft eine zweiwÃ¶chige Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran bereits in der Nacht zu Mittwoch aus. Die Vereinbarung laufe am Mittwoch um 04.50 Uhr pakistanischer Ortszeit (01.50 Uhr MESZ) aus, erklÃ¤rte der pakistanische Informationsminister Attaullah Tarar am Dienstag im Onlinedienst X. Das iranische Staatsfernsehen gab am Dienstagabend 03.30 Uhr iranischer Ortszeit, also 02.00 Uhr MESZ als Zeitpunkt des Auslaufens an. Zu dieser Uhrzeit war die Waffenruhe vor zwei Wochen in Kraft getreten.

US-PrÃ¤sident Donald Trump hatte zuvor der Wirtschaftsnachrichtenagentur Bloomberg gesagt, die Waffenruhe gelte bis Mittwochabend Washingtoner Zeit - also einen Tag lÃ¤nger als nun von Pakistan angegeben. Trump sagte Ã¼berdies, es sei "hochgradig unwahrscheinlich", dass er einer VerlÃ¤ngerung der Waffenruhe mit dem Iran zustimme. GegenÃ¼ber dem Fernsehsender CNBC Ã¤uÃŸerte er sich aber zuversichtlich, dass sein Land mit Teheran "ein groÃŸartiges Abkommen erzielen" werde.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Selenskyj dankt Merz fÃ¼r Deutschlands
    Selenskyj dankt Merz fÃ¼r Deutschlands "starke UnterstÃ¼tzung" fÃ¼r die Ukraine

    Vor einer EU-Abstimmung Ã¼ber ein 90-Milliarden-Euro-Darlehen fÃ¼r die Ukraine hat der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) fÃ¼r seine

    Mehr
    Bericht: CDU-Politiker Laschet bricht sich bei Unfall mit E-Scooter Schulter
    Bericht: CDU-Politiker Laschet bricht sich bei Unfall mit E-Scooter Schulter

    Der CDU-AuÃŸenpolitiker Armin Laschet hat sich bei einem Unfall mit einem E-Scooter die Schulter gebrochen. Das bestÃ¤tigte der 65-JÃ¤hrige RTL, wie der Sender am Dienstag auf

    Mehr
    Zahl politisch motivierter Straftaten in Mecklenburg-Vorpommern weiter auf Rekordhoch
    Zahl politisch motivierter Straftaten in Mecklenburg-Vorpommern weiter auf Rekordhoch

    Die Zahl politisch motivierter Straftaten in Mecklenburg-Vorpommern bewegt sich weiter auf Rekordniveau. 2025 nahm die Zahl der erfassten FÃ¤lle im Vergleich zum Vorjahr 2024

    Mehr
    Russland und Nordkorea feiern Bau der ersten gemeinsamen StraÃŸenbrÃ¼cke
    Russland und Nordkorea feiern Bau der ersten gemeinsamen StraÃŸenbrÃ¼cke
    Milliarden auf vergessenen Konten: GroÃŸer Zuspruch fÃ¼r gemeinnÃ¼tzigen Fonds
    Milliarden auf vergessenen Konten: GroÃŸer Zuspruch fÃ¼r gemeinnÃ¼tzigen Fonds
    Neue Metrolinie in Lissabon: EU-Kommission wirft chinesischen Zulieferer raus
    Neue Metrolinie in Lissabon: EU-Kommission wirft chinesischen Zulieferer raus
    Trumps Fed-Chef-Kandidat versichert US-Senatoren seine UnabhÃ¤ngigkeit
    Trumps Fed-Chef-Kandidat versichert US-Senatoren seine UnabhÃ¤ngigkeit
    Britisches Parlament verabschiedet Gesetz fÃ¼r
    Britisches Parlament verabschiedet Gesetz fÃ¼r "rauchfreie Generation"
    "EntlastungsprÃ¤mie" soll fÃ¼r Aufstocker nicht angerechnet werden
    Bundestagsfraktionen uneins Ã¼ber geplante DiÃ¤ten-ErhÃ¶hung
    Bundestagsfraktionen uneins Ã¼ber geplante DiÃ¤ten-ErhÃ¶hung
    Bedeutsames Referendum zu Neuzuschnitt von Wahlkreisen im US-Bundesstaat Virginia
    Bedeutsames Referendum zu Neuzuschnitt von Wahlkreisen im US-Bundesstaat Virginia
    Hormus-Mission: Regierung will ein Minenjagdboot vorstationieren
    Hormus-Mission: Regierung will ein Minenjagdboot vorstationieren
    EU: Plan zur Elektrifizierung von Firmenflotten droht zu scheitern
    EU: Plan zur Elektrifizierung von Firmenflotten droht zu scheitern

    Top Meldungen

    Bas stellt sich in Rentendebatte gegen Merz
    Bas stellt sich in Rentendebatte gegen Merz

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesarbeitsministerin und SPD-Chefin BÃ¤rbel Bas hat sich gegen die jÃ¼ngsten Rentenaussagen von Friedrich Merz (CDU) gestellt und den

    Mehr
    Bericht: Regierung lÃ¶st Blockade bei EEG-Novelle und Netzpaket
    Bericht: Regierung lÃ¶st Blockade bei EEG-Novelle und Netzpaket

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung hat sich bei der Kraftwerksstrategie, der EEG-Novelle und dem Netzpaket geeinigt. Alle drei Vorhaben gehen jetzt in die

    Mehr
    Schmerzmediziner kritisierten geplante SparmaÃŸnahmen scharf
    Schmerzmediziner kritisierten geplante SparmaÃŸnahmen scharf

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutsche Gesellschaft fÃ¼r Schmerzmedizin (DGS) hat die geplanten KÃ¼rzungen im Gesundheitssystem scharf kritisiert. Die vorgesehenen

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts