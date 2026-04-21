US-Vertreter: Abreise von JD Vance nach Pakistan verzÃ¶gert sich wegen weiterer Beratungen

US-VizeprÃ¤sident JD Vance

Die Abreise von US-VizeprÃ¤sident JD Vance zu GesprÃ¤chen in Pakistan Ã¼ber eine Beendigung des Iran-Kriegs hat sich am Dienstag nach Angaben aus dem WeiÃŸen Haus wegen zusÃ¤tzlicher Beratungen in Washington verzÃ¶gert. Das erklÃ¤rte ein hochrangiger Mitarbeiter des WeiÃŸen Hauses.

Die Abreise von US-VizeprÃ¤sident JD Vance zu GesprÃ¤chen in Pakistan Ã¼ber eine Beendigung des Iran-Kriegs hat sich am Dienstag nach Angaben aus dem WeiÃŸen Haus wegen zusÃ¤tzlicher Beratungen in Washington verzÃ¶gert. "Es finden zusÃ¤tzliche Treffen im WeiÃŸen Haus statt, an denen der VizeprÃ¤sident teilnehmen wird", erklÃ¤rte ein hochrangiger Mitarbeiter des WeiÃŸen Hauses gegenÃ¼ber der Nachrichtenagentur AFP. NÃ¤here Angaben machte er nicht.



Pakistan hat die USA und den Iran zu neuen GesprÃ¤chen Ã¼ber eine Beendigung ihres Krieges eingeladen. Vance soll die US-Delegation anfÃ¼hren. Vom Iran gab es keine offizielle BestÃ¤tigung seiner Teilnahme. Iranischen Staatsmedien berichteten vielmehr, es sei noch keine Delegation aus dem Iran auf dem Weg ins Verhandlungsland Pakistan.



Nach Angaben Pakistans und des Iran lÃ¤uft eine zweiwÃ¶chige Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran bereits in der Nacht zu Mittwoch aus. Die Vereinbarung laufe am Mittwoch um 04.50 Uhr pakistanischer Ortszeit (01.50 Uhr MESZ) aus, erklÃ¤rte der pakistanische Informationsminister Attaullah Tarar am Dienstag im Onlinedienst X. Das iranische Staatsfernsehen gab am Dienstagabend 03.30 Uhr iranischer Ortszeit, also 02.00 Uhr MESZ als Zeitpunkt des Auslaufens an. Zu dieser Uhrzeit war die Waffenruhe vor zwei Wochen in Kraft getreten.



US-PrÃ¤sident Donald Trump hatte zuvor der Wirtschaftsnachrichtenagentur Bloomberg gesagt, die Waffenruhe gelte bis Mittwochabend Washingtoner Zeit - also einen Tag lÃ¤nger als nun von Pakistan angegeben. Trump sagte Ã¼berdies, es sei "hochgradig unwahrscheinlich", dass er einer VerlÃ¤ngerung der Waffenruhe mit dem Iran zustimme. GegenÃ¼ber dem Fernsehsender CNBC Ã¤uÃŸerte er sich aber zuversichtlich, dass sein Land mit Teheran "ein groÃŸartiges Abkommen erzielen" werde.