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Trump: Waffenruhe mit dem Iran wird verlÃ¤ngert

  • AFP - 21. April 2026, 22:49 Uhr
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US-PrÃ¤sident Donald Trump
Bild: AFP

US-PrÃ¤sident Donald Trump verlÃ¤ngert die Waffenruhe mit dem Iran nach eigenen Angaben. Er werde die Feuerpause so lange verlÃ¤ngern, bis der Iran einen Vorschlag zur Beendigung des Konflikts vorlege, erklÃ¤rte Trump.

US-PrÃ¤sident Donald Trump verlÃ¤ngert die Waffenruhe mit dem Iran nach eigenen Angaben. Er werde die Feuerpause so lange verlÃ¤ngern, bis der Iran einen Vorschlag zur Beendigung des Konflikts vorlege, erklÃ¤rte Trump am Dienstag kurz vor Ablauf des zweiwÃ¶chigen Waffenruheabkommens auf seiner Onlineplattform Truth Social. Die US-Blockade iranischer HÃ¤fen bleibe allerdings bestehen.

Trump schrieb, dass Pakistan ihn um eine VerlÃ¤ngerung gebeten habe. Pakistan vermittelt im Krieg zwischen den USA und dem Iran und hatte die beiden Kriegsparteien zu neuen GesprÃ¤chen eingeladen. Die Abreise von US-VizeprÃ¤sident JD Vance zu GesprÃ¤chen in Pakistan verzÃ¶gerte sich am Dienstag nach Angaben aus dem WeiÃŸen Haus jedoch wegen zusÃ¤tzlicher Beratungen in Washington.

Vom Iran gab es keine offizielle BestÃ¤tigung seiner Teilnahme. Ein AuÃŸenamtssprecher sagte, Teheran habe noch keine endgÃ¼ltige Entscheidung Ã¼ber eine mÃ¶gliche Teilnahme getroffen.

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