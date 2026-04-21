Trump: Waffenruhe mit dem Iran wird verlÃ¤ngert

US-PrÃ¤sident Donald Trump

US-PrÃ¤sident Donald Trump verlÃ¤ngert die Waffenruhe mit dem Iran nach eigenen Angaben. Er werde die Feuerpause so lange verlÃ¤ngern, bis der Iran einen Vorschlag zur Beendigung des Konflikts vorlege, erklÃ¤rte Trump.

US-PrÃ¤sident Donald Trump verlÃ¤ngert die Waffenruhe mit dem Iran nach eigenen Angaben. Er werde die Feuerpause so lange verlÃ¤ngern, bis der Iran einen Vorschlag zur Beendigung des Konflikts vorlege, erklÃ¤rte Trump am Dienstag kurz vor Ablauf des zweiwÃ¶chigen Waffenruheabkommens auf seiner Onlineplattform Truth Social. Die US-Blockade iranischer HÃ¤fen bleibe allerdings bestehen.



Trump schrieb, dass Pakistan ihn um eine VerlÃ¤ngerung gebeten habe. Pakistan vermittelt im Krieg zwischen den USA und dem Iran und hatte die beiden Kriegsparteien zu neuen GesprÃ¤chen eingeladen. Die Abreise von US-VizeprÃ¤sident JD Vance zu GesprÃ¤chen in Pakistan verzÃ¶gerte sich am Dienstag nach Angaben aus dem WeiÃŸen Haus jedoch wegen zusÃ¤tzlicher Beratungen in Washington.



Vom Iran gab es keine offizielle BestÃ¤tigung seiner Teilnahme. Ein AuÃŸenamtssprecher sagte, Teheran habe noch keine endgÃ¼ltige Entscheidung Ã¼ber eine mÃ¶gliche Teilnahme getroffen.