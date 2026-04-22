BKA beobachtet verÃ¤nderte Strategien von Kokain-Schmugglern

Kokain (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der PrÃ¤sident des Bundeskriminalamtes (BKA), Holger MÃ¼nch, hat vor einer wachsenden Kokainschwemme in Deutschland gewarnt und erklÃ¤rt, dass Drogenschmuggler angesichts der polizeilichen GegenmaÃŸnahmen ihre Strategien Ã¤nderten.



"Wir haben im Bereich der RauschgiftkriminalitÃ¤t einen Anstieg der Kokaindelikte, wenn er auch nicht mehr so groÃŸ ausfÃ¤llt wie in den Vorjahren", sagte MÃ¼nch dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Mittwochausgaben). Das gleiche gelte fÃ¼r synthetische Drogen. "Wir werden hier auch weiter sehr wachsam sein mÃ¼ssen. Denn wir haben in den Anbaustaaten nach wie vor eine Kokainschwemme."



Bei Kokain merke man zugleich, dass die Schmuggler andere Wege wÃ¤hlten. "So wird die sogenannte Drop-off-Methode wieder mehr genutzt. Das Kokain wird noch auf hoher See Ã¼ber Bord geworfen. Andere Schiffe nehmen es dann auf", erklÃ¤rte MÃ¼nch. "Wir sehen auch, dass die Schmuggler auf andere LÃ¤nder ausweichen. So sind wir im Rahmen einer internationalen Aktion mittlerweile mit Portugal, Spanien und anderen LÃ¤ndern aktiv. Denn kleinere HÃ¤fen im sÃ¼deuropÃ¤ischen Raum werden stÃ¤rker angelaufen als zuletzt."



Man sehe schlieÃŸlich, dass Kokain chemisch in andere Stoffe eingebracht und hinterher aus diesen Stoffen wieder extrahiert werde, erklÃ¤rte der BKA-Chef. "In dem Bereich ist sehr viel Geld unterwegs. Deshalb reagieren die Schmuggler sehr schnell auf polizeiliche MaÃŸnahmen."



Im Zusammenhang mit Kokain einschlieÃŸlich Crack registrierte die Polizeiliche Kriminalstatistik im vorigen Jahr 39.414 Delikte. Das entspricht einem Anstieg von 1,9 Prozent gegenÃ¼ber 2024.

