StaatsanwÃ¤ltin: Weinstein hat Schauspielerin Jessica Mann ausgenutzt

Harvey Weinstein am 14. April

Im neu aufgerollten Verfahren gegen den Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung hat die Staatsanwaltschaft geschildert, wie dieser seine Macht missbraucht habe, um die Schauspielerin Jessica Mann auszunutzen.

Im neu aufgerollten Verfahren gegen den Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung hat die Staatsanwaltschaft geschildert, wie dieser seine Macht missbraucht habe, um die damals aufstrebende Schauspielerin Jessica Mann auszunutzen. "In diesem Fall geht es um Macht, Kontrolle und Manipulation", sagte die stellvertretende BezirksstaatsanwÃ¤ltin Candace White in New York am Dienstag.



Weinstein habe die damals 27-JÃ¤hrige Mann, "die kaum Ã¼ber die Runden kam", ausgenutzt, indem er ihr eine Rolle in einem Film anbot, auf die sie keine realistische Chance gehabt habe. Mann, die als Kind Missbrauchserfahrungen gemacht hatte, sei das "perfekte Opfer" fÃ¼r Weinstein gewesen, sagte White vor der Jury. "Der Angeklagte hat eine zerbrechliche und behÃ¼tete junge Frau ausgenutzt."



Der 74-jÃ¤hrige im Rollstuhl sitzende Weinstein verfolgte im Gerichtssaal die ErÃ¶ffnungsplÃ¤doyers der AnwÃ¤lte aufmerksam.



Weinsteins Anwalt Jacob Kaplan versuchte, die Anschuldigungen Manns zurÃ¼ckzuweisen und verwies auf den vierjÃ¤hrigen Kontakt zwischen ihr und Weinstein, welcher erst endete, nachdem andere Schauspielerinnen 2017 VorwÃ¼rfe gegen den Produzenten erhoben hatten. Kaplan erklÃ¤rte, die beiden hÃ¤tten eine einvernehmliche sexuelle Beziehung gehabt und per E-Mail "liebevolle und unterstÃ¼tzende" Nachrichten ausgetauscht.



In New York wird seit dem 14. April der Fall der Schauspielerin Mann neu verhandelt. Sie wirft Weinstein vor, sie im Jahr 2013 vergewaltigt zu haben. Weinstein beteuert seine Unschuld.



Der frÃ¼here Produzent gibt an, der Sex mit der Schauspielerin Mann sei einvernehmlich gewesen. Ein erster Prozess um den Fall war im Juni vergangenen Jahres ohne Urteil zu Ende gegangen, weil sich die Geschworenen nicht einigen konnten.Â Im selben Verfahren hatte die Jury Weinstein wegen sexueller Ãœbergriffe auf die Produktionsassistentin Miriam Haley fÃ¼r schuldig befunden, ihn aber vom Vorwurf eines sexuellen Ãœbergriffs auf das Model Kaja Sokola freigesprochen.



Der einstige Hollywood-Mogul verbÃ¼ÃŸt derzeit eine 16-jÃ¤hrige GefÃ¤ngnisstrafe in Kalifornien wegen weiterer Sexualstraftaten. Gegen dieses Urteil hat er Berufung eingelegt. Eine AnhÃ¶rung vor Gericht ist am Donnerstag geplant.



Mehr als 80 Frauen hatten dem Produzenten von Hollywood-Kassenschlagern wie "Pulp Fiction" und "Shakespeare in Love" Sexualstraftaten vorgeworfen. Ins Rollen kam der Skandal 2017 durch EnthÃ¼llungen Ã¼ber Weinsteins Taten in der "New York Times" und im Magazin "New Yorker", die die Filmbranche erschÃ¼tterten.



Die Artikel lÃ¶sten die MeToo-Bewegung aus. Der Name Weinstein wurde weltweit zum Synonym fÃ¼r MÃ¤nner, die ihre Machtstellung gegenÃ¼ber Frauen ausnutzen.