Politik

Chiles Ex-PrÃ¤sidentin Bachelet hofft auf Bereitschaft der Welt fÃ¼r Frau als UN-GeneralsekretÃ¤rin

  • AFP - 22. April 2026, 00:11 Uhr
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Michelle Bachelet
Bild: AFP

Die frÃ¼here chilenische PrÃ¤sidentin Michelle Bachelet, die UN-GeneralsekretÃ¤rin werden will, hofft, dass die Welt bereit fÃ¼r eine Frau in dieser Position ist.

Die frÃ¼here chilenische PrÃ¤sidentin Michelle Bachelet, die UN-GeneralsekretÃ¤rin werden will, hofft, dass die Welt bereit fÃ¼r eine Frau in dieser Position ist. "Wenn ich hÃ¶flich sein soll, wÃ¼rde ich sagen, dass die Welt nicht bereit war. Ist sie jetzt bereit? Ich hoffe es", sagte Bachelet am Dienstag zu Reportern nach einer dreistÃ¼ndigen AnhÃ¶rung vor den Mitgliedstaaten. "Es wÃ¤re ein sehr gutes Signal. Es kÃ¶nnte vielen Menschen Hoffnung geben", fuhr sie fort.

Seit der GrÃ¼ndung der Vereinten Nationen nach dem Zweiten Weltkrieg waren alle neun UN-GeneralsekretÃ¤re MÃ¤nner. Viele LÃ¤nder haben sich zwar fÃ¼r die Ernennung einer Frau eingesetzt. 2016 setzte sich der heutige UN-GeneralsekretÃ¤r AntÃ³nio Guterres aus Portugal jedoch gegen mehrere Mitbewerberinnen durch.

Neben Bachelet kandidieren auch der argentinische IAEA-Chef Rafael Grossi, Costa Ricas frÃ¼here VizeprÃ¤sidentin Rebeca Grynspan und Senegals Ex-PrÃ¤sident Macky Sall um die Nachfolge von Guterres. Sie werden noch bis Mittwoch jeweils drei Stunden die Fragen von Vertretern der 193 UN-Mitgliedstaaten sowie von Nichtregierungsorganisationen beantworten. Guterres' zweite Amtszeit endet am 31. Dezember.

Viele LÃ¤nder sprechen sich nach bislang ausschlieÃŸlich mÃ¤nnlichen UN-GeneralsekretÃ¤ren fÃ¼r eine Frau an der Spitze der Vereinten Nationen aus. Bei der Entscheidung, wer Guterres ablÃ¶st, spielen die fÃ¼nf stÃ¤ndigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats USA, China, Russland, GroÃŸbritannien und Frankreich die entscheidende Rolle. Sie kÃ¶nnen Kandidaten jeweils mit ihrem Veto verhindern.

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