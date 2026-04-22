StrahlenschutzbehÃ¶rde wappnet sich fÃ¼r kriegsbedingte Risiken

Bundesamt fÃ¼r Strahlenschutz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Salzgitter (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundesamt fÃ¼r Strahlenschutz (BfS) bereitet sich aktuell auch auf kriegsbedingte Risikoszenarien vor. "Unser Fokus hat sich verÃ¤ndert", sagte BfS-PrÃ¤sidentin Inge Paulini der "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe). "Durch den Atomausstieg sind klassische Risiken hierzulande kleiner geworden, gleichzeitig sind neue hinzugekommen."



FrÃ¼her sei es "unvorstellbar gewesen, dass Kernkraftwerke und kerntechnische Anlagen in Kriegen zu Kampfzonen oder Angriffszielen werden", so Paulini. "In der Ukraine ist das geschehen. Auch beim Krieg im Nahen Osten geraten Kraftwerke ins Visier."



Die Mitarbeiter des BfS Ã¼berprÃ¼ften laufend die Daten verschiedener Messeinrichtungen fÃ¼r RadioaktivitÃ¤t in der Ukraine und aus NachbarlÃ¤ndern, erklÃ¤rte die PrÃ¤sidentin des Bundesamts. "Sie rechnen mit UnterstÃ¼tzung des Deutschen Wetterdienstes aus, ob im Fall einer Freisetzung die Luftmassen aus der Ukraine Ã¼berhaupt zu uns kommen wÃ¼rden und wie lange das dauern wÃ¼rde. FÃ¼r den Nahen Osten gilt Ã„hnliches. Aber dort ist wegen der Entfernung nicht zu erwarten, dass bei uns SchutzmaÃŸnahmen notwendig werden", so Paulini.



Gleichzeitig sei Deutschland 40 Jahre nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl am 26. April 1986 besser fÃ¼r den Notfall gerÃ¼stet. "Heute haben wir klare Regeln und zentrale Stellen, die im Bund zustÃ¤ndig sind. Wir arbeiten auch mit Nachbarstaaten zusammen. Es gibt das Radiologische Lagezentrum des Bundes, also einen zentralen Krisenstab, der im Bundesumweltministerium angesiedelt ist", erklÃ¤rte Paulini. "Das ganze Strahlenschutz-Notfallsystem wurde nach Tschernobyl - und auch nach Fukushima 2011 - Ã¼berarbeitet. Wir haben bundeseinheitliche Richtlinien, ab welchen Strahlungswerten Evakuierungen, Aufenthalt in GebÃ¤uden oder Einnahme von Jodtabletten als sinnvoll gelten. Die Einnahme von Jodtabletten sollte immer nur nach Empfehlungen der BehÃ¶rden erfolgen, nicht eigenmÃ¤chtig."

