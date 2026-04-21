Politik

Selenskyj: Reparatur von Druschba-Pipeline nach Europa abgeschlossen

  • AFP - 21. April 2026, 16:56 Uhr
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Wolodymyr Selenskyj
Bild: AFP

Die von den EU-LÃ¤ndern Ungarn und Slowakei geforderten russischen Ã–llieferungen durch die Druschba-Pipeline kÃ¶nnen nach Angaben des ukrainischen PrÃ¤sidenten Wolodymyr Selenskyj wieder aufgenommen werden. Die Reparaturarbeiten an der Pipeline seien abgeschlossen, erklÃ¤rte Selenskyj.

Die von den EU-LÃ¤ndern Ungarn und Slowakei geforderten russischen Ã–llieferungen durch die Druschba-Pipeline kÃ¶nnen nach Angaben des ukrainischen PrÃ¤sidenten Wolodymyr Selenskyj wieder aufgenommen werden. Die Ukraine habe die Reparaturarbeiten an der durch russischen Beschuss beschÃ¤digten Pipeline abgeschlossen, so dass sie wieder in Betrieb genommen werden kÃ¶nne, erklÃ¤rte Selenskyj am Dienstag in Onlinenetzwerken. Ungarn hatte mit Verweis auf die ausbleibenden Druschba-Ã–llieferungen sowohl ein EU-Darlehen fÃ¼r die Ukraine in HÃ¶he von 90 Milliarden Euro als auch das neue Sanktionspaket gegen Russland blockiert.

Am Mittwoch sollen die Botschafter der EU-LÃ¤nder Ã¼ber die Auszahlung des im Dezember beschlossenen 90-Milliarden-Kredits fÃ¼r die Ukraine abstimmen. Um die fÃ¼r die Auszahlung notwendige Anpassung des EU-Haushalts zu beschlieÃŸen, mÃ¼ssen alle 27 Mitgliedstaaten zustimmen. Die EU-AuÃŸenbeauftragte Kaja Kallas erklÃ¤rte dazu am Dienstag, sie erwarte "einige positive Entscheidungen".

Die Druschba-Pipeline transportiert normalerweise russisches Ã–l durch die Ukraine nach Ungarn und in die Slowakei. Sie war nach ukrainischen Angaben im Januar bei einem russischen Angriff beschÃ¤digt und deshalb vorÃ¼bergehend stillgelegt worden.Â Ungarn und die Slowakei warfen Kiew vor, Reparaturen an der Leitung zu verzÃ¶gern und die mutmaÃŸlichen SchÃ¤den als Vorwand fÃ¼r eine Stilllegung zu nutzen.

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